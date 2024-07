Erzgebirge Aue – Borussia Dortmund im Live-Ticker: Hammer-Nachricht vor Härtetest – Fans schauen genau hin

Bevor Borussia Dortmund am Freitag (19. Juli) zu seiner Asien-Tour aufbricht, steht für die Elf von Nuri Sahin noch das Testspiel gegen Erzgebirge Aue an. Gegen den Drittligisten möchte der BVB weitere Schritte in der Vorbereitung gehen, ehe es dann nach Thailand und Japan geht.

Das Spiel steigt im Erzgebirgsstadion in Aue. Anstoß ist um 18 Uhr. Erzgebirge Aue – Borussia Dortmund dürfte durchaus ein interessantes Spiel werden. Während der BVB noch am Anfang der Vorbereitung steht, stecken die Sachsen mittendrin. Aue startet schon zwei Wochen vor dem BVB in die Saison.

Erzgebirge Aue – Borussia Dortmund im Live-Ticker

Wie schlägt sich der BVB im zweiten Test der Saison? Wir begleiten für dich das Testspiel Erzgebirge Aue – Borussia Dortmund im Live-Ticker. Hier verpasst du kein Tor, kein Highlight, keine Info. Viel Spaß!

+++Live-Ticker aktualisieren +++

Erzgebirge Aue – Borussia Dortmund -:- (-:-)

Tore: /

17.08 Uhr: Derweil gibt es von Ex-BVB-Legende Marco Reus besondere Nachrichten – laut Transferexperte Fabrizio Romano zieht es den 35-Jährigen zu LA Galxy in die MLS. In den vergangenen Wochen hatte sich der Wechsel bereits angebahnt,. nun steht der Deal kurz bevor.

17.03 Uhr: Diese Elf schickt Sahin zu Beginn auf den Rasen: Meyer – Ryerson, Süle, Benkara, Rothe – Wätjen, Meiser, Brandt – Bynoe-Gittens, Moukoko, Adeyemi. Felix Nmecha, Soumaila Coulibaly und Julien Duranville verpassen das Spiel in Aue aufgrund von Belastungssteuerung. Auch Ramy Bensebaini fehlt weiterhin verletzt.

16.30 Uhr: Aufseiten des BVB fehlen weiterhin die Nationalspieler, die mit ihren Teams an der EM 2024 teilgenommen haben – acht Spieler sind es an der Zahl: Gregor Kobel, Nico Schlotterbeck, Waldemar Anton, Salih, Özcan, Emre Can, Marcel Sabitzer, Donyell Malen und Niclas Füllkrug werden in Aue noch nicht mit von der Partie sein.

15.55 Uhr: Nach dem Testspiel-Auftakt gegen die DEW21-Traumelf (7:1) wird das Aufeinandertreffen mit dem Drittligisten aus Sachsen der erste echte Test für Sahin und sein Team. Aue ist schon einige Wochen weiter in der Vorbereitung – hat das Auswirkungen auf das Spiel?

Weitere News:

Mittwoch, 17. Juli, 15.15 Uhr: Herzlich Willkommen im Live-Ticker zum Testspiel Erzgebirge Aue – Borussia Dortmund. Hier erfährst du alles rund um das zweite Testspiel des BVB. Anstoß ist um 18 Uhr.