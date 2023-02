Erling Haaland: Experte legt nach BVB-Wechsel Finger tief in die Wunde – „Bekommen nicht alles zu sehen“

25 Tore in 20 Ligaspielen ist eine beeindruckende Quote. Nie hatte ein Spieler zu dem Zeitpunkt der Saison bereits so viele Tore auf dem Konto. Erling Haaland macht in England dort weiter, wo er in Deutschland beim BVB aufgehört hat: Er trifft, wie er möchte und jagt weiterhin Rekorde. Doch für Manchester City läuft die Saison alles andere als geplant.

Nach der 0:1 Auswärtsniederlage von Tabellenführer Arsenal beim FC Everton, wollte das Team von Star-Coach Pep Guardiola am Sonntagnachmittag mit einem Sieg im Topspiel bei den Tottenham Hotspurs den Vorsprung Arsenals auf lediglich zwei Punkte verkürzen. Manchester City verlor die Partie allerdings mit 0:1 und bleibt damit weiterhin fünf Punkte hinter Platz Eins. Mit einem Spiel mehr. Ein Szenario, was Erling Haaland und Co. natürlich überhaupt nicht gefallen kann. Zwei Experten sind um die Entwicklung besorgt.

Erling Haaland: Carragher und Co. besorgt

Während Haaland in den Spielen zuvor stets positiv auffiel und überzeugte, blieb der Norweger im Duell mit den Nordlondonern blass. Im Spiel zuvor gegen die Wolverhampton Wanderers gelang dem Ex-Borussen noch ein Dreierpack. Gegen Tottenham kam der Stürmer lediglich auf 27 Ballkontakte und konnte keinen einzigen Torschuss verzeichnen.

Angesichts dieses Spiel und der damit verbundenen Tabellenkonstellation schlagen die TV-Experten und Ex-Profis Jamie Carragher und Gary Neville Alarm. Haalands große Stärke käme im Spielstil Pep Guardiolas zu wenig zum Vorschein. Zu selten könne der Stürmer seine enorme Geschwindigkeit ausspielen, so Carragher. „Vielleicht hat er den falschen Verein gewählt, um das Beste aus sich herauszuholen“, ergänzte der Ex-Liverpool-Star.

Neville über Haaland: „Es ist unglaublich“

Auch Gary Neville machte seinen Standpunkt zu dieser Thematik klar. „Es ist unglaublich, wie viele Läufe er macht, die nicht beachtet werden“, klagte die United-Legende. Die Meinungen der Experten auf der Insel sind deutlich: Manchester City und das Spielsystem Guardiolas passen trotz Torflut nicht hundertprozentig zu Erling Haaland und seinen individuellen Stärken.

Manchester City ist auf weitere Patzer des FC Arsenal angewiesen, um noch einmal richtig im Kampf um die Premier League-Krone mitmischen zu können. Trotz der vielen Tore des Norwegers stellt sich in England nun sogar die Frage, ob Haaland ohne City und City ohne Haaland besser da stehen würden.