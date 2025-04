Schock um Erling Haaland – bittere Befürchtung bewahrheitet sich!

Manchester City hat mit einem knappen Sieg beim AFC Bournemouth das Halbfinale im englischen FA-Cup klargemacht. Damit hat der amtierenden Meister einen weiteren Schritt in Richtung Titel gemacht. Allerdings hatte der Erfolg für die Skyblues einen enorm bitteren Beigeschmack – Erling Haaland hat sich verletzt!

Der Superstar von Manchester City hatte sich in dem Spiel eine Blessur zugezogen und musste früh Hälfte zwei das Feld verlassen. Anschließend verließ Erling Haaland das Stadion mit Krücken – jetzt herrscht bittere Gewissheit!

Erling Haaland fällt mit bitterer Verletzung vorerst aus

Das tut City in dieser Phase so richtig weh! Wie der Klub am Montagabend (31. März) mitteilte, hat sich der Norweger eine bislang nicht näher benannte Verletzung am linken Knöchel zugezogen. Damit wird der Top-Stürmer für eine gewisse Zeit auszufallen.

Haaland stieß in der zweiten Halbzeit mit Gegenspieler Lewis Cook zusammen, fiel dabei unglücklich auf den Knöchel und rutschte sogar noch in die Werbebanden am Spielfeldrand. Anschließend setzte er sich auf den Boden und musste behandelt werden. Währenddessen biss er sich mit schmerzverzerrtem Gesicht in die Hand.

Das Stadion konnte er laut Videos in den sozialen Netzwerken nur auf Krücken und mit einem Spezialschuh verlassen. Der Ausfall des Skandinaviers wiegt für Manchester schwer – schließlich geht es in die heiße Saisonphase, in der jeder einzelne Punkt und Sieg zählt.

Comeback noch in dieser Saison?

In der Champions League ist man bereits raus, der League-Cup ging an Newcastle United und in der Liga sieht es alles andere als gut aus – City bangt gar um die Qualifikation zur Königsklasse! Derzeit stehen Haaland und Co. mit einem Punkt Rückstand auf die CL-Ränge auf Platz fünf. Das Rennen um die Champions-League-Teilnahme ist enorm eng. So ist es für die Skyblues doppelt bitter, dass sie vorerst ohne ihren Starstürmer auskommen müssen.

Intern hofft man auf eine Rückkehr in den allerletzten Wochen der Saison. Ob dies letztlich auch eintritt, ist noch nicht sicher. Spätestens zur Klub-WM im Juni soll der Superstar dann aber wieder mitwirken können. Zuvor wird City die Champions League wohl ohne Haaland klarmachen müssen.