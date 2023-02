Borussia Dortmund: Talent stand beim BVB hoch im Kurs – jetzt ist er in der Versenkung verschwunden

Sobald in Europa ein junges Talent für Aufsehen sorgt, hat Borussia Dortmund bereits seine Scouts eingeschaltet. So war es auch bei Yusuf Demir der Fall. Der Rechtsaußen gehörte einst zu den begehrtesten Spielern in Europa.

Ein Wechsel zu Borussia Dortmund stand im Sommer 2021 im Raum, doch Demir zog es zum großen FC Barcelona. Mittlerweile ist der Youngster in der Versenkung verschwunden. Nach einer Weltkarriere, die ihm viele Experten zutrauten, sieht es aktuell nicht aus.

Borussia Dortmund: Demir stand hoch im Kurs

Yusuf Demir erlebte in den vergangenen Jahren eine wilde Achterbahnfahrt – und das mit gerade einmal 19 Jahren! Seit der Youngster 2019 beim österreichischen Traditionsklub Rapid Wien den Sprung zu den Profis meisterte, galt er als Megatalent. Zahlreiche Topklubs wollten Demir verpflichten, auch Borussia Dortmund gehörte zu den Interessenten.

Schlussendlich wechselte das Talent im Sommer 2021 zum FC Barcelona – per Leihe mit einer Kaufpflicht, die ihm am Ende zum Verhängnis wurde. Der Österreicher stand in den ersten Monaten neunmal auf dem Platz, als plötzlich gar nichts mehr lief. Hätte Demir nämlich ein zehntes Pflichtspiel absolviert, hätte die Kaufpflicht von über 10 Millionen Euro gegriffen. Doch das wollten die damals in finanzielle Schieflage geratenen Katalanen nicht.

Demir wechselte nach nur sechs Monaten wieder zurück nach Wien, verlängerte den Vertrag dort und wollte schon wieder im Sommer weg. Es zog ihn in die Heimat seiner Eltern.

Ex-BVB-Flirt Demir in der Versenkung verschwunden

Für eine Ablöse in Höhe von sechs Millionen Euro verpflichtete ihn Galatasaray Istanbul im September 2022. Demir wollte endlich durchstarten, endlich zeigen, was in ihm steckt. Doch dann folgten brutale Rückschläge.

Das einstige Wunderkind konnte nur die ersten beiden Ligaspiele absolvieren, ehe ihn eine Fußverletzung und eine Oberschenkelzerrung fast zwei Monate außer Gefecht setzten. Nach seiner Rückkehr schöpfte er in einigen Pflichtspielen wieder Hoffnung, bis der nächste bittere Moment folgte. Während er in der Wintervorbereitung mit starken Leistungen auf sich aufmerksam machen konnte, kam er nach dem Jahreswechsel in nur einer Partie zum Einsatz. Seitdem saß Demir zweimal auf der Bank und fehlte in den vergangenen vier Spielen in Folge im Kader von Galatasaray – offiziell wegen einer Verletzung.

Aus der großen Karriere, die sich viele Fans von ihm erhofften, ist aktuell nichts zu sehen. Ob sich das ehemalige Flirt von Borussia Dortmund jemals von diesen heftigen Rückschlägen erholen kann?