Erling Haaland löst Kylian Mbappe ab – „Jeder träumt davon“

Die neue Fußball-Saison steht in den Startlöchern und damit auch die neuste Version des Videospielklassikers „FIFA“, der in diesem Jahr unter dem Name „EA Sports FC“ auf den Markt kommt. Die Vorfreude bei den Zockern ist groß, endlich wieder mit Erling Haaland, Kylian Mbappe und Co. zu spielen.

Einen ersten Vorgeschmack auf „EA Sports FC“ haben die Fans jetzt auf einem Enthüllungsevent in Amsterdam erhalten. Mit dabei war auch Erling Haaland, der Kylian Mbappe als Superstar des Spiels ablöst.

Erling Haaland ziert das Cover von „EA Sports FC“

Drei Mal in Folge zierte PSG-Star Kylian Mbappe das Cover des Videospielklassikers, doch damit ist jetzt Schluss. Der neue Star auf dem Cover ist Erling Haaland. Der Norweger ist bald in Millionen Kinderzimmern auf der Frontseite der Spielhülle zu sehen.

„Jeder Fußballer träumt davon“, schrieb Haaland bei Twitter und weiter: „Stolz, auf dem Cover der ersten Staffel einer neuen Ära zu sein.“ Für den Ex-BVB-Star ist dies nur ein kleiner Schritt auf seinem Weg zum besten Fußballer der Welt. Mit Gewinn des Triples und dem Torrekord in der Premier League zählt Haaland zu den großen Favoriten auf den Sieg beim Ballon d’Or und der FIFA-Weltfußballerwahl.

EA Sports läutet neue Ära ein

Bei einem Event in Amsterdam wurde das Cover des neuen „EA Sports FC“ feierlich enthüllt. Haaland war selbst vor Ort, zockte eine Runde und posierte für Fotos mit zahlreichen Gamern. Mit dabei waren auch Fußball-Legenden wie Ronaldinho, Luis Figo und Didier Drogba.

Für den Videospielklassiker beginnt übrigens eine neue Ära. Ab sofort heißt das Spiel nicht mehr „FIFA“, sondern „EA Sports FC“. Die Lizenz mit dem Weltfußballverband war ausgelaufen. Erscheinen wird das Spiel am 29. September. Bis die Fans also mit Haaland auf dem heimischen Fernsehern spielen können, dauert es noch etwas.