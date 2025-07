Große Sorgen um Kylian Mbappe! Real-Superstar muss plötzlich ins Krankenhaus

Real Madrid ist bei dem Debüt von Xabi Alonso nicht über ein 1:1 gegen Al Hilal hinausgekommen. Die Königlichen taten sich ohne Superstar Kylian Mbappe schwer, verschossen kurz vor Schluss einen Elfmeter. So starteten die Spanier mit einer Punkteteilung in die Klub-WM.

Kylian Mbappe hat derzeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen, konnte deshalb nicht gegen Al Hilal mitwirken. Doch wie die Königlichen nach dem Spiel am Donnerstag (19. Juni) nun bekannt gegeben haben, ist es rund um den Franzosen durchaus ernster.

Kylian Mbappe wegen Krankheit im Krankenhaus

Nach dem Nations-League-Turnier reiste Mbappe wie geplant mit seinem Team in die USA, um dort die Klub-WM zu bestreiten. Doch kurz nach der Ankunft erkrankte der Stürmer, das Auftaktspiel gegen das saudi-arabische Team verpasste er daher. Doch es scheint, als würde er Madrid noch ein wenig länger fehlen.

Denn wie Real nun erklärte, ist Mbappe aufgrund einer Magen-Darm-Entzündung gar ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dort solle der Superstar näher untersucht und behandelt werden. Wie lange er dort bleiben muss, ist jedoch noch unklar. Fakt ist: Den Franzosen hat es mächtig erwischt.

++ Real Madrid: Xabi Alonso hat wilde Pläne – und will jetzt DIESE Sturm-Legende holen ++

Vorübergehend wird er stationär im Krankenhaus sein. Wie lange er dort bleiben muss und wann er Real wieder zur Verfügung stehen könnte, ist noch unklar. Es könnte gar sein, dass er die gesamte Klub-WM verpassen wird.

Mbappe-Vertreter überzeugt

Bei den Königlichen sind die Sorgen groß, schließlich sollte man eine solche Entzündung keineswegs auf die leichte Schulter nehmen. Für Alonso und Co. ist klar: Mbappes Gesundheit steht an erster Stelle. Vertreten wurde der Superstar gegen Al Hilal durch

Gonzalo Garcia. Der 21-jährige Spanier lieferte gleich ab und brachte die Königlichen gar in Führung.

Weitere News:

Aufgrund der Situation rund um Mbappe dürfte Garcia in den kommenden Spielen wohl weitere Minuten sammeln. Weitere Wasserstandsmeldungen rund um Mbappes Zustand sind in den kommenden Stunden zu erwarten.