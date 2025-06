Real Madrid: Xabi Alonso hat wilde Pläne – und will jetzt DIESE Sturm-Legende holen

Xabi Alonso startet bei Real Madrid eine neue Ära. Nach den langen Jahren unter Carlo Ancelotti, bei dem der Erfolg nur selten ausblieb, tritt der Ex-Leverkusen-Coach ein schweres Erbe an.

Der Spanier steht vor allem für ansehnlichen, offensiv geprägten Fußball, der bei Real Madrid neben den sportlichen Erfolgen nun ebenfalls etabliert werden soll. Dafür wünscht sich Alonso offenbar Verstärkung in der Offensive. Dabei rückt ein durchaus überraschender Name ins Rampenlicht.

Real Madrid: Überraschende Lösung im Sturm?

Es sind Namen im Umlauf, die nicht unbedingt den Erwartungen entsprechen, wenn es um mögliche Mittelstürmer bei Real Madrid geht. Ein wesentlicher Grund dafür ist natürlich Kylian Mbappe, der bei den Königlichen nach wie vor die Nummer eins für die Sturmspitze ist.

+++ Cristiano Ronaldo lässt nach Nations-League-Sieg die Bombe platzen! Jetzt steht es fest +++

Doch in den vergangenen Tagen wurde mit Ante Budimir ein überraschender Kandidat heiß diskutiert. Nun könnte es noch ungewöhnlicher werden: Laut der spanischen „AS“ wird jetzt eine echte Premier-League-Legende, die aktuell in der Saudi Pro League aktiv ist, als mögliche Option ins Spiel gebracht.

Firmino als Sturmlösung?

Roberto Firmino könnte tatsächlich Xabi Alonsos Lösung für den Sturm bei Real Madrid sein. Sicherlich nicht der erste Name, der einem derzeit in den Sinn käme. Der Brasilianer ist mittlerweile 33 Jahre alt und spielt seit 2023 in Saudi-Arabien bei Al-Ahli. Dort konnte er einige Erfolge feiern: Mit seinem Klub gewann er kürzlich die asiatische Champions League. Dabei hatte Firmino mit sechs Toren und sieben Vorlagen maßgeblichen Anteil am Titelgewinn.

Hier mehr News für dich:

Kurioserweise hat Firmino aber seit Januar kein Ligaspiel mehr für Al-Ahli bestritten – obwohl er Kapitän der Mannschaft ist. Der Grund: Der Brasilianer wurde wegen der Begrenzung der Legionärsplätze nicht für den Ligabetrieb registriert.

Doch die entscheidende Frage bleibt: Kann Roberto Firmino Real Madrid wirklich noch helfen? Das erscheint durchaus fraglich. Der Brasilianer spielt seit einigen Jahren nicht mehr im europäischen Spitzenfußball und ist vermutlich nicht mehr auf dem Niveau, das er einst bei seinem ehemaligen Klub FC Liverpool zeigte. Trotzdem bestehen an Firminos fußballerischen Fähigkeiten keine Zweifel. In welcher Form eine solche Verpflichtung aber tatsächlich realisierbar ist, bleibt abzuwarten.