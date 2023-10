Erling Haaland: Fans mit geschmackloser Entgleisung – Manchester City reagiert knallhart

Am Samstag rollte nach der Länderspiel auch in der Premier League wieder der Ball. Erling Haaland und Manchester City mussten nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Brighton ran. Ein Sieg inklusive Haaland-Tor gelang zwar, wurde aber von einem Fan-Skandal überschattet.

Vor der Partie war der Tod von Fußball-Legende Sir Bobby Charlton bekannt geworden. Ein Schock für ganz England. Doch weil Charlton vor allem auch eine Manchester-United-Legende ist, ließen sich die Fans vom Erling-Haaland-Club City zu einer geschmacklosen Entgleisung hinreißen.

Jeder erfreut sich an innig geführten Rivalitäten, doch das ging einen Schritt zu weit. Voller Hohn skandierten einige City-Fans während der Brighton-Partie „Bobby’s in a box“ – zu Deutsch „Bobby ist in einer Kiste“. Ein Gesang, der unter die Gürtellinie ging – und Folgen haben könnte!

+++ Sir Bobby Charlton ist tot: England trauert um Fußball-Legende +++

Denn wie der Rest Englands reagierte auch Manchester City bestürzt auf das Verhalten der eigenen Anhänger. „Der Klub verurteilt diese Gesänge auf das Schärfste“, ließ der Verein, für den Erling Haaland (hier mehr zum Ex-BVB-Star) seit 2022 spielt, wissen.

Man entschuldige sich „vorbehaltlos bei der Familie und den Freunden von Sir Bobby sowie bei allen Anhängern von Manchester United.“ Worte, die zeigen, wie groß das Entsetzen über die Geschehnisse ist.

Strafen könnten folgen

Damit aber nicht genug. Der Verein versucht, die Übeltäter nun sogar ausfindig zu machen! Das Sicherheitsteam überprüfe aktuell das Videomaterial von den Zuschauerrängen. Wer im Nachhinein identifiziert wird, dem drohen sogar Stadion-Sperren.

Noch mehr kannst du hier lesen:

Dafür setzt City auch auf andere Fans. „Wir sind all jenen dankbar, die sich bereits gemeldet haben, um diesen Vorfall zu melden“, heißt es. „Wir bitten weiterhin um alle Informationen, die uns helfen können, die beteiligten Personen zu identifizieren.“

Erling Haaland: City bekommt Unterstützung

Unterstützung für das Vorhaben bekommen die Citizens auch von der Premier League. Die ließ in einem Statement wissen: „Wir begrüßen es, dass Manchester City nach Informationen über die Verantwortlichen sucht, und werden alle weiteren Maßnahmen unterstützen.“