Thomas Müller: Vor seinem Abgang – FCB-Star mit Versprechen an die Fans

Die Ära des Thomas Müller beim FC Bayern ist vorbei. Wissen wir mittlerweile alle. Nun heißt es die letzten Momente der Bayern-Legende nochmal richtig auszukosten. Dafür heizt er selbst seinen Fans nochmal richtig ein – mit Aussagen zum letzten großen Projekt im roten Trikot.

Leider kein DFB-Pokal-Finale für Thomas Müller und auch der Traum-Abschied mit dem „Finale Dahoam“ in der Königsklasse bleibt dem Bayern-Star verwehrt. Seine Einstellung dazu, wie immer: Augen nach vorn, Fokus auf die nächste Herausforderung. Denn der letzte große Wettbewerb mit dem FC Bayern liegt noch vor Müller.

Thomas Müller: Fokus auf den letzten Titel

Auch wenn die Klub-WM noch nicht die erhofften großen Wellen schlägt, ist einer bereits jetzt richtig heiß: „Wir wollen natürlich durchmarschieren in die K.-o.-Runde“, gibt Müller in einem FIFA-Interview als klares Ziel aus. Insbesondere der neue Modus reizt den 35-Jährigen. „Das fühlt sich in diesem Format auch mehr wie eine Weltmeisterschaft an“, erklärt er seine besondere Motivation.

Und mit Auckland City (15. Juni in Cincinnati), Boca Juniors (21. Juni in Miami) und Benfica Lissabon (24. Juni in Charlotte) winken durchaus reizvolle und mit Wettspielcharakter einzigartige Partien auf die Münchener. Genau diesen kompetitiven Wettbewerb sucht auch Müller auf seine „alten“ Tage immer wieder.

„Es geht darum, immer wieder die Belastung auf sich zu nehmen, sowohl körperlich als auch im Wettbewerb – und zu gewinnen.“ Klare Ansage vom Bayern-Stürmer und für Fans die Gewissheit, dass Müller in Top-Verfassung bei der Klub-WM auflaufen wird. Ob am Ende mit dem letzten „Mia-san-Mia-Titel“ in den Händen? Für Müller tatsächlich zweitrangig.

„Weg dorthin reizt mich“

„Der Titel ist nur das Metallstück, das du bekommst, wenn du den Wettbewerb gewonnen hast. Aber das ist nicht das, was glücklich macht. Der Weg dorthin ist das, was mich reizt“, so der 35-Jährige. Ein letzter Weg also im roten Trikot, der den Münchenern nach einer langen Saison sicherlich alles abverlangen wird.

Die Motivation und Einsatzbereitschaft von Thomas Müller scheint das kaum bremsen zu können. Und so können sich alle Bayern-Fans auf die letzten großen Müller-Momente im Sommer freuen. Ob es ein Abschied mit Titel wird, bleibt dabei abzuwarten.