FC Bayern und Wirtz – Matthäus plaudert aus: „Was ich aus Gesprächen mit München weiß“

Es ist die große Frage, die nicht nur Fans von Bayer Leverkusen oder dem FC Bayern München umtreibt. Derzeit will ganz Fußball-Deutschland wissen: Wie geht es im Sommer bei Florian Wirtz weiter?

Bleibt der deutsche Nationalspieler bei Bayer Leverkusen? Wechselt er zum FC Bayern München? Oder zieht es den 21-Jährigen zu einem anderen europäischen Spitzenverein?

FC Bayern München: Kommt Florian Wirtz?

Sein Vertrag bei Bayer Leverkusen läuft noch bis 2027. Dass Florian Wirtz tatsächlich noch zwei weitere Jahre für die Werkself spielt, ist allerdings äußerst unwahrscheinlich. Der Offensiv-Star steht auf der Wunschliste nahezu jeden Topklubs ganz oben. Speziell Real Madrid und Manchester City sollen besonders heiß auf den DFB-Spieler sein.

Bei ManCity würde man Florian Wirtz nur zu gerne als Nachfolger von Kevin De Bruyne verpflichten. Der Belgier war zehn Jahre lang der Dreh- und Angelpunkt im Offensivspiel der „Citizens“ und wird den Verein im Sommer verlassen.

Und bei einem Wechsel zu Real Madrid könnte Wirtz im Sommer womöglich seinem aktuellen Trainer folgen. Denn Xabi Alonso gilt als heißer Kandidat auf den derzeit umstrittenen Carlo Ancelotti.

Auch interessant: Drama um Star des FC Bayern München geht weiter – jetzt bleibt nur eine Hoffnung

FC Bayern München geht bei Florian Wirtz All-in

Und dann wäre da noch der FC Bayern München. Seit Monaten schießen die Gerüchte wie Pilze aus dem Boden, wonach der FCB an einer Verpflichtung des Leverkuseners interessiert sein soll. Doch hätten die Bayern bei dieser namhaften Konkurrenz im Werben um Wirtz überhaupt eine Chance?

Lothar Matthäus unterhält nach wie vor beste Verbindungen zu den Bayern und plauderte nun aus dem Nähkästchen. Bei RTL verriet er: „Ich weiß aus einigen Gesprächen in München, dass die Bayern unbedingt Florian Wirtz verpflichten möchten.“

Damit bestätigt Matthäus erneut, was ganz Fußball-Deutschland zuletzt erahnen konnte. Der FC Bayern München wird in diesem Sommer alle Hebel in Bewegung setzen, um Florian Wirtz von einem Wechsel an die Säbener Straße zu überzeugen. Ob es dem deutschen Rekordmeister gelingen wird? Die kommenden Monate werden es zeigen.