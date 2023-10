Erling Halaand: Traum noch nicht geplatzt – UEFA-Wahnsinn lässt Ex-BVB-Star hoffen

Die direkte Qualifikation zur Europameisterschaft 2024 in Deutschland hat Ex-BVB-Star Erling Haaland verpasst, über den einfachen Weg ist Norwegen gescheitert. Schottland und Spanien haben sich in der Gruppe durchgesetzt.

Komplett vom Tisch ist eine Teilnahme an der EM 2024 für Erling Haaland und Norwegen aber damit noch nicht. Theoretisch könnten die Nordeuropäer es noch über die Playoffs zur Europameisterschaft schaffen. Um dort aber überhaupt dabei zu sein, müsste einiges zusammenkommen.

Erling Haaland: So fährt er mit Norwegen doch noch zur EM

Es gibt viele Wege, die zur Europameisterschaft 2024 führen. Aus deutscher Sicht ist schon alles klar: Als Gastgeber ist Deutschland gesetzt. Erling Haaland und seine Norweger allerdings müssen den Taschenrechner rausholen und hoffen.

Seit der Einführung der Nations League besteht die Möglichkeit auch so das Ticket für die EM zu buchen. Drei Startplätze werden nämlich über die Playoffs vergeben. Die Teilnehmer ermitteln sich aus den Ergebnissen der Nations League. Gesetzt sind in den Playoffs die vier Gruppensieger der jeweiligen Pfade A, B und C. Weil aber viele Gruppensieger die Quali schon über den normalen Weg packen, wird das ganze zum Rechenspiel.

Norwegen belegte in der Nations League Gruppe B4 den zweiten Rang hinter Serbien. Deshalb müssen Erling Haaland & Co. nun hoffen, dass sich genügend Teams direkt für die EM qualifizieren. Von den jeweiligen Gruppensiegern ist Schottland bereits qualifiziert, Serbien auf einem guten Weg und Israel hat noch Chancen. Bosnien-Herzegowina hat es definitiv nicht geschafft und wird am Playoff-Turnier teilnehmen.

Die Nachrücker für das Playoff-Turnier berechnen sich nach der Gesamt-Rangliste der UEFA Nations League. Norwegen befindet sich dort auf Rang 24. Da allerdings zahlreiche Teams vor Norwegen bereits qualifiziert sind oder sich sehr wahrscheinlich qualifizieren werden, bleibt noch eine Minimalchance.

Völlig absurdes System

Noch lässt sich also überhaupt nicht sagen, ob Norwegen und Erling Haaland es in die Playoffs schaffen oder nicht. Die Chance besteht jedenfalls. Dann müsste man dort sich aber auch erst einmal durchsetzen. Über den Sinn dieses System lässt sich sicher streiten. Selbst dem norwegischen Superstar Martin Ödegaard ist das zu kompliziert: „Ich weiß wirklich nicht, wie die Lage ist.“