Erling Haaland: Hammer um BVB-Abgang – diese Enthüllung bringt die Bayern in Erklärungsnot

Der Transfer von Erling Haaland hat sich für ihn und seinen neuen Verein schon ausgezahlt. Mit einem wahren Paukenschlag ist der Ex-BVB-Star in der Premier League angekommen und hat direkt einige Rekorde pulverisiert.

Neidisch blickt man bei Borussia Dortmund aus der Ferne auf die Torejagd von Erling Haaland – doch nicht nur dort. Auch beim FC Bayern München dürfte man traurig sein. Ein neues Detail bringt den Rekordmeister in Erklärungsnot.

Erling Haaland: Vater verrät spannendes Detail

Die Dokumentation „Haaland – The Big Decision“ beleuchtet die Entscheidungsfindung des Norwegers, bis er schließlich bei Manchester City landete. Sein Vater Alf-Inge gibt dabei spannende Einblicke, wie die Spieler-Seite auf der Suche nach dem passenden Verein vorging.

Das ist Erling Haaland:

Alter: 22 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Seine Stationen: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City

So habe man ein eigenes Punktesystem erstellt, um die in Frage kommenden Verein zu Vergleichen. Faktoren wie Spielstil der Mannschaft, Stadiongröße, Klubhistorie und Spielerbedarf hätten demnach eine Rolle gespielt. Haalands Vater lüftet nun: Die Bayern lagen bei der Analyse weit vorne.

Bayern knapp hinter Manchester City

„In unserer Liste denke ich, dass Manchester City die beste Mannschaft ist. Bayern München ist die Nummer zwei“, erklärt Alf-Inge Haaland in der Doku zu einem Zeitpunkt, als der City-Wechsel noch nicht feststand, nämlich im Februar.

Erling Haaland im Duell mit Robert Lewandowski. Foto: IMAGO / Jan Huebner

Pikant: Zu diesem Zeitpunkt hatten die Bayern stets dementiert, in irgendeiner Weise an Haaland interessiert zu sein, weil man Robert Lewandowski nicht verprellen wollte. Dass man in dieser Liste allerdings vor Real Madrid und Paris St. Germain liegt, macht deutlich, dass das Haaland-Gerücht wesentlich heißer war, als bisher angenommen.

Lewandowski für Erling Haaland ein Knackpunkt

Der Grund, warum die Bayern als Anwärter hinter City lagen, war natürlich Lewandowski. Auch wenn man den möglichen Abgang des Polen schon damals in Betracht zog, am Ende schloss sich Erling dem Klub an, für den einst schon sein Vater kickte.

Lewandowski verließ den deutschen Rekordmeister kurze Zeit später tatsächlich in Richtung des FC Barcelona. Er soll unter anderem vom Flirt der FCB-Bosse mit Haaland gekränkt gewesen sein. Ein konkretes Interesse bestätigte Bayern Vorstand Hasan Salihamidzic erst im August, als beide Wechsel durch waren.