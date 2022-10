Borussia Dortmund: Schock vor Duell in Sevilla! Schlechte Nachrichten für Terzic

Die bittere 2:3-Pleite beim 1. FC Köln hat Borussia Dortmund weggesteckt, jetzt ist der Fokus auf die Champions League gerichtet.

Am Mittwoch (5. Oktober, 21 Uhr) gastiert Borussia Dortmund beim spanischen Klub FC Sevilla. Eigentlich sah es so aus, als hätte BVB-Coach Edin Terzic wieder mehr Optionen für die Startaufstellung. Doch kurz vor Abflug nach Spanien gibt es schlechte Nachrichten.

Borussia Dortmund: Schlechte Nachrichten für Terzic vor CL-Duell

Vor der Weltmeisterschaft in Katar kommen anstrengende Wochen auf Borussia Dortmund zu. Zwölf Spiele muss der BVB noch absolvieren. Während es in der Bundesliga wichtig ist, den Anschluss auf die obere Tabellenspitze nicht zu verlieren, geht es in der Champions League vor allem um das Weiterkommen.

In der Königsklasse geht es jetzt für die Schwarzgelben weiter. Am Mittwoch muss das Team von Trainer Edin Terzic gegen den FC Sevilla ran, mit dem sich der BVB um den zweiten Platz in der Gruppe G duelliert. Dass Manchester City Gruppensieger wird, sollte mittlerweile klar sein.

Borussia Dortmund: Beim CL-Duell in Sevilla muss BVB-Coach Edin Terzic weiter auf Hummels und Wolf verzichten. Foto: IMAGO / Kirchner-Media

Umso wichtiger ist es, beim Auswärtsspiel jetzt drei wichtige Punkte zu holen. Dafür muss Terzic allerdings weiterhin auf mehrere BVB-Stars verzichten.

Wolf und Hummels kehren doch nicht zurück, Kobel dabei

Marius Wolf (Kreislaufprobleme) und Mats Hummels (Erkältung) fehlten in Köln und sollten eigentlich am Dienstag mit nach Sevilla fliegen. Doch beide Stars sind in Dortmund geblieben. Bei Hummels hatte man bis Dienstagmorgen auf eine Besserung gehofft – allerdings vergeblich. Die einzig gute Nachricht: Gregor Kobel ist mit nach Andalusien geflogen.

Hoffnung gab es auch bei BVB-Kapitän Marco Reus, der seit dem Revierderby verletzt ausgefallen ist. Für den Nationalspieler hat es jedoch nicht gereicht. Mit einem Einsatz ist dafür aber für den Klassiker am Samstag gegen den FC Bayern zu rechnen.

Außerdem fehlen noch die Langzeitverletzten Sebastien Haller, Mateu Morey, Jamie Bynoe-Gittens, Mo Dahoud und Giovanni Reyna. Nico Schulz wurde für die Partie nicht berufen.