Sevilla – BVB: Fan-Rufe werden erhört! Terzic bringt Anhänger zum Ausflippen – „Tränen in meinen Augen“

Die Aufstellungen für die Partie Sevilla – BVB sind da!

Und Trainer Edin Terzic erfüllt die Wünsche der Fans. Youssoufa Moukoko steht bei Sevilla – BVB in der Startelf.

Sevilla – BVB: Fan-Rufe werden erhört!

In nur zwei von zehn Pflichtspielen startete Moukoko in dieser Saison bislang für den BVB. Die Fans hatten immer gefordert, dass das Juwel von Beginn an starten sollte. Doch der 17-Jährige kam immer nur von der Bank aus, hatte gegen Neuzugang Anthony Modeste das Nachsehen.

Für das Champions-League-Spiel gegen den FC Sevilla steht „Mouki“ nun in der Startelf. Der Mittelstürmer startet für den zuletzt schwachen Modeste.

Das sind die Aufstellungen:

Sevilla: Bono – Carmona, Salas, Gudelj, Alex Telles – Jordan, Rakitic – Jesus Navas, Isco, Suso – En-Nesry

BVB: Meyer – Meunier, Süle, Schlotterbeck, Guerreiro – Can, Özcan – Bellingham – Adeyemi, Moukoko, Brandt

Im Angriff wird Moukoko dann auf die Zuspiele von Karim Adeyemi und Julian Brandt hoffen. Im Mittelfeld starten Jude Bellingham, Salih Özcan und Emre Can.

BVB: Auch Guerreiro startet

Die Viererkette bilden Raphael Guerreiro, Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Thomas Meunier. Im Tor steht erneut Alexander Meyer für Gregor Kobel, der immerhin wieder auf der Bank Platz nimmt.

Neben Modeste hat Edin Terzic somit noch eine Änderung für Sevilla – BVB vorgenommen. Donyell Malen sitzt zunächst ebenfalls nur auf der Bank.

Bei den BVB-Fans ist die Vorfreude groß darüber, dass Moukoko von Beginn an spielt. In den vergangenen Wochen wurde das Talent immer wieder gefordert. „Endlich spielt Mouki von Anfang. Jetzt bin ich guter Dinge“, „Diese Aufstellung ist so gut. Ich freue mich vor allem für Mouki, habe Tränen in meinen Augen“ und „Endlich Moukoko! Terzic du bist der Beste!“, heißt es in den sozialen Netzwerken.