Erling Haaland: Fans sind mächtig sauer – sie starten irre Aktion

Für Erling Haaland gehen den Fußball-Experten die Superlativen aus. Auch in der Champions League setzte der ehemalige Starspieler von Borussia Dortmund seine unglaubliche Tor-Serie fort.

Auch wenn Erling Haaland gegen den FC Kopenhagen „nur“ zwei Mal traf – die englischen Fans, die es nicht mit Manchester City halten, haben schon jetzt genug von ihm. Deshalb starten sie jetzt eine völlig irre Aktion.

Erling Haaland lässt einen Rekord nach dem anderen fallen

Seit dem 21. August hat der Norweger nun in jedem Spiel für City getroffen. Die beeindruckende Bilanz übertrifft sogar seine Torquote beim BVB (86 Tore in 89 Spielen). In der Premier League steht er bei 14 Treffern in acht Partien, in der Königsklasse sind es fünf aus drei.

Das ist Erling Haaland:

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Seine Stationen: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg, Borussia Dortmund, Manchester City

Zu viel für die Fans in England. Denen graut es bereits davor, wo das alles noch hinführen soll. Genau aus diesem Grund findet sich auf der Petitionsseite „Change.org“ nun ein Aufruf wieder, Haaland aus der Premier League zu verbannen.

Fans wollen den Stürmer verbannen

Der Titel der Petition sagt bereits alles: „Petition für ein Verbot von Erling Haaland im Verbandsfußball, weil es einfach nicht fair ist“, heißt es da. Ins Leben gerufen hat sie der Account „Ten Hag’s Reds!“.

Diese Jubel-Pose wollen die gegnerischen Fans nicht mehr sehen. Foto: IMAGO / PA Images

Das legt nahe, dass die Aktion aus Frust über Haalands Leistung im Manchester-Derby entstand. Mit drei Treffern und zwei Vorlagen versenkte er United im Alleingang. Dennoch hält der User allgemein fest: „Es ist einfach nicht fair. Wir können etwas ändern. Jetzt ist die Zeit für uns Menschen zu handeln. Dieser Roboter darf in unserem Land nicht weiterbestehen.“

Erling Haaland hat die nächsten Spiele im Blick

Zugegeben, die Erfolgsaussichten auf eine Verbannung Erling Haalands dürften verschwindend gering sein. Dennoch haben bisher immerhin 88 Personen (Stand: Donnerstag, 6. Oktober) die Petition unterschrieben.

Ob der Stürmer davon Notiz genommen hat, ist nicht überliefert. Der 22-Jährige dürfte ohnehin mit dem nächsten Gegner beschäftigt sein. Am Samstag trifft Manchester City auf den FC Southampton. Deren Fans zittern schon jetzt vor dem Roboter.