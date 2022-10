Erling Haaland: Klub hat sich entschieden – was bedeutet das für seine Zukunft?

Jetzt zittert der FC Liverpool. Am Sonntag treffen die kriselnden Reds auf Manchester City und Erling Haaland. Der Ex-BVB-Star ist in blendender Form und versenkt in der Premier League einen Gegner nach dem anderen. Bleibt die Frage, für wie lange.

Erling Haaland ist keine vier Monate bei den Citizens und trotzdem spekuliert die Fußballwelt über seine weitere Zukunft. Ein Fluch, den man bei seinem Ex-Klub Borussia Dortmund bestens kennt. Ein europäisches Schwergewicht scheint bei ihm in die Vollen gehen zu wollen.

Erling Haaland doch noch nach Spanien?

Neben Manchester galt Real Madrid einst als größter Favorit auf eine Haaland-Verpflichtung. Doch die Königlichen wollten das Paket nicht stemmen – auch weil man mit Karim Benzema einen ähnlich überragenden Stürmer hat.

Angesichts der Torquote Haalands in England scheinen die Spanier dennoch frustriert. So sehr, dass man den Norweger jetzt doch wieder zum Nummer-1-Ziel erklärt und dafür sogar Kylian Mbappe vor den Kopf stößt.

Mbappe will flüchten – Real blockt ab

Der wiederum will mehreren Berichten zufolge die Flucht aus Paris ergreifen. In der Vergangenheit galt Mbappe als Wunschspieler von Madrid-Präsident Florentino Perez. Kein Wunder also, dass prompt über ein erneutes Interesse an dem französischen Weltmeister spekuliert wird.

Weitere News: Erling Haaland macht Teamkollegen sprachlos: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Die spanische „Sport“ berichtet nun allerdings, dass Real ihn gar nicht mehr haben will – wegen Haaland. Der Ex-BVB-Star sei das erklärte Ziel. Bei 20 Toren in 13 Pflichtspielen kein Wunder. Reals Entscheidung ist gefallen.

Real hofft auf Ausstiegsklausel von Erling Haaland

Als großer Vorteil könnte sich in dem Zuge eine angebliche Ausstiegsklausel erweisen. Laut „The Athletic“ kann Erling Haaland Manchester City für 200 Millionen Euro verlassen. Das gelte allerdings nur für Vereine außerhalb der Premier League.

Nachrichten zu Erling Haaland: Fußball-Ikone ist sich sicher – SO ist der Ex-BVB-Star zu stoppen

Alle anderen müssten deutlich mehr bezahlen. Damit dürften Klubs wie Liverpool oder Chelsea in Zukunft außen vor sein. Ob Haaland die Citizens aber überhaupt schon wieder verlassen will, darf ohnehin angezweifelt werden.