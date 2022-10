Erling Haaland: Fußball-Ikone ist sich sicher – SO ist der Ex-BVB-Star zu stoppen

Vor jedem Spiel gegen Erling Haaland überlegt sich jedes Team und jeder Trainer einen Plan, um den Norweger zu stoppen. In dieser Saison ist der aber bisher bei keiner Mannschaft so richtig aufgegangen.

Mag man den Worten der ehemaligen Italien-Legende Alessandro Nesta glauben, hätte er Erling Haaland zu besten Zeiten ausschalten können. Den Verteidigern gibt der frühere Spieler vom AC Mailand auch noch ein paar Tipps. Ob die hilfreich sein werden?

Erling Haaland in Top-Form

Er macht einfach da weiter, wo er bei Borussia Dortmund aufgehört hat. 20 Tore und drei Vorlagen sind dem Stürmer von Manchester City in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend in 13 Spielen gelungen. Eine unfassbare Quote von Erling Haaland.

Das, was viele Verteidiger in der Premier League und in der Champions League nicht schaffen, hätte Alessandro Nesta seinen Worten nach geschafft. Der heute 46-Jährige begründet es mit seinen Erfahrungen gegen Brasilien-Legende Ronaldo.

„Ich könnte Haaland stoppen, weil ich gegen Ronaldo gespielt habe. Haaland ist gut, aber Ronaldo war ein anderes Level. Ich habe gegen Messi und Cristiano Ronaldo gespielt, aber der brasilianische Ronaldo war nochmal anders“, erklärte Nesta im Gespräch mit „Copa90“.

Kann man SO Haaland stoppen?

Doch wie stoppt man Erling Haaland vom Tore schießen? Nesta hat einige Tipps für die Verteidiger. „Ich würde versuchen, dicht an ihm dran zu bleiben. Wenn er versucht, loszulaufen, musst du ihn wohl blocken! Wenn er zu viel Platz bekommt, bist du tot“, sagt der Italiener.

Leichter gesagt als getan. Einen kräftigen, schnellen Stürmer wie Haaland so aufzuhalten, dürfte vielen Abwehrspielern schwer fallen.

Bereits in der Bundesliga konnte der norwegische Nationalspieler für Borussia Dortmund überzeugen. In 67 Spielen schoss Haaland 62 Tore und bereitete 19 vor.