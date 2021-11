Erling Haaland: Bittere Nachricht! Wohl keine Rückkehr mehr in diesem Jahr

Seit dem 19. Oktober muss Borussia Dortmund auf Top-Torjäger Erling Haaland verzichten. Der Norweger fällt aufgrund eines Muskelfaserrisses aus.

Viele BVB-Fans hoffen, dass Erling Haaland schnell wieder auf dem Platz steht und wieder in gewohnter Manier trifft. Doch daraus wird wohl erstmal nichts. Wahrscheinlich kehrt der Stürmer gar erst nächstes Jahr zurück.

Erling Haaland: Keine Rückkehr mehr in diesem Jahr?

Direkt nach seiner Verletzung hat Haaland die Reha begonnen. Der 21-Jährige war unter anderem eine Woche in Norwegen bei der Eröffnung der Haaland Academy im Heimatort Bryne. Von den Ärzten bekam er absolute Ruhe verschrieben.

--------------------------------------------

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

Seine Auszeichnungen: UEFA Champions League Torschützenkönig (20/21), Österreichs-Fußballer des Jahres 2019, Golden Boy Award 2020,

--------------------------------------------

Seit dem vergangenen Sonntag ist der Stürmer wieder zurück beim BVB und soll danach seine Reha in Dortmund fortsetzen und vorsichtig ins Lauftraining einsteigen.

Laut „Sport1“ ist es fraglich, wann Haaland wieder angreift. Eine Pause bis zum Jahresende scheint möglich, da der BVB bei seinem Superstar kein Risiko eingehen möchte.

Erling Haaland: Reha soll wohl auch im Ausland fortgesetzt werden

Die Schwarz-Gelben sind im ständigen Austausch mit Haalands Management und auch eine Verlegung der Reha ins Ausland ist im Gespräch. Der Norweger hatte zuletzt bei Verletzungen in Marbella oder in Katar trainiert.

Wann steht Erling Haaland wieder für den BVB auf dem Platz? Foto: IMAGO / Team 2

Die Muskelverletzungen sind gerade ein großes Thema bei Borussia Dortmund. Neben Haaland fehlen aktuell auch die Leistungsträger Emre Can, Raphael Guerreiro und Giovanni Reyna allesamt mit muskulären Beschwerden.

Vor der Partie gegen Ajax Amsterdam wurde BVB-Coach Marco Rose darauf angesprochen. Seine Antwort: „Das liegt nicht am Training, nicht an der Belastungssteuerung, an keinem Physio oder Arzt – das sind individuelle Fälle. Es gibt kein klares Muster. Wir machen keine riesigen Fehler.“ Dennoch ist es ärgerlich, dass der Top-Torjäger und weitere wichtige Spieler aufgrund der Verletzungen ausfallen.

------------------------------

------------------------------

Bislang hat sich das noch nicht auf die Ergebnisse ausgewirkt. Der BVB hat lediglich eine Partie aus den letzten sieben Spielen verloren.

Borussia Dortmund: Star-Berater ist sich sicher – DIESER Top-Klub ohne Chance im Haaland-Deal

Zu welchem Top-Klub wechselt Erling Haaland nächstes Jahr? Diese Frage stellen sich viele BVB-Fans gerade. Ein Top-Klub scheint allerdings keine Chance zu haben. >>> Hier alle Details. (oa)