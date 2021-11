Borussia Dortmund: Kurioser Umstand! Kobel ist DARÜBER „brutal“ genervt

Borussia Dortmund ist einer der erfolgreichsten Fußball-Vereine Deutschlands. In der ewigen Tabelle der Bundesliga belegt der BVB Platz zwei. Wir zeigen euch in diesem Video die größten Erfolge der Dortmunder Vereins-Geschichte.

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Seit diesem Sommer ist Gregor Kobel bei Borussia Dortmund und hat sich als neue Nummer eins im Tor etabliert.

Doch es gibt einen kuriosen Umstand, von dem der Torhüter von Borussia Dortmund besonders genervt ist.

Borussia Dortmund: Kobel ist DARÜBER „brutal“ genervt

Was sein Nationalmannschaftskollege Denis Zakaria von Borussia Mönchengladbach damit zutun hat, erklärte Gregor Kobel der Schweizer Tageszeitung „Blick“.

BVB-Torhüter Gregor Kobel ist von Gladbachs Zakaria „brutal“ genervt. Foto: imago images (Montage DER WESTEN)

„In den letzten Runden hat mir immer ein Schweizer einen reingehauen. Mal Andi Zeqiri von Augsburg, mal Denis Zakaria von Gladbach“, sagt Kobel. „Gerade Denis, der hat mir schon letztes Jahr einen reingemacht. Gefühlt sein einziges Saisontor, immer gegen mich. Das nervt brutal.“

21 Tore kassierte Kobel, der in diesem Sommer zum BVB wechselte. Der Schweizer gab zu, dass die Dortmunder noch „zu oft Drama“ drinhaben. „Wir versuchen das zu ändern“, so der Torhüter.

BVB-Keeper Kobel (m.) und Denis Zakaria (l.) in der Schweizer Nationalmannschaft. Foto: IMAGO / Pius Koller

BVB-Star Haaland ein „geiler Stürmer“

Während es in der Defensive hin und wieder Probleme gibt, mache die Offensive dagegen „Spaß, zuzuschauen“, was nach Meinung des 23-Jährigen besonders an BVB-Star Erling Haaland liegt.

+++ Borussia Dortmund: Kommt es zu einem Hammer-Transfer im Winter? BVB wohl heiß auf DIESEN Real-Star +++

„Ein geiler Stürmer“, stellte Kobel fest. Es sei „unglaublich, was er drauf hat und wie weit er in seinem Alter schon ist. Schnell, stark im Abschluss, groß, kräftig.“

------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Klare Ansage! Rose nimmt BVB-Fans DIESE Hoffnung – „Das sehe ich im Moment nicht“

Borussia Dortmund hat nächstes Top-Talent auf der Liste – doch es gibt einen Haken

Borussia Dortmund: BVB-Juwel mit Klartext über seine besondere Entscheidung – „Voll in die Fresse“

------------------------------

Und weiter schwärmte er: „Wenn Du Dir einen Stürmer schnitzen müsstest, käme er dabei heraus. Und er ist neben dem Feld ein guter Typ. Das macht riesig Spaß. Schade, dass er uns aktuell fehlt.“ Wann genau der Norweger zurückkehrt, ist noch unklar. Die restliche Hinrunde müssen die Dortmunder voraussichtlich ohne den Stürmer zu Ende spielen. (oa)