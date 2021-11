Borussia Dortmund: Star-Berater ist sich sicher – DIESER Top-Klub ohne Chance im Haaland-Deal

Es ist fast schon unausweichlich, dass Erling Haaland Borussia Dortmund im nächsten Sommer verlässt. Mit seinen 70 Toren in 69 Pflichtspielen hat er sich für die ganzen Top-Klubs beworben, die Schlange stehen, um den Norweger zu verpflichten.

Vom Abgang wird Borussia Dortmund sicherlich profitieren. Eine gewaltige Ablösesumme ist zu erwarten. Die kann nicht jeder Top-Klub stemmen.

Borussia Dortmund: DIESER Top-Klub ohne Chance im Haaland-Deal

Zwar habe der BVB angekündigt, um seinen Superstar zu kämpfen, doch das wird laut dem deutschen Star-Berater Volker Struth nicht von Erfolg gekrönt sein.

Borussia Dortmund: Zu welchem Top-Klub wird Erling Haaland wechseln? Foto: IMAGO / Chai v.d. Laage

„Ich glaube, der Wechsel wird 2022 über die Bühne gehen“, urteilt Struth, bei dessen Agentur „Sports360“ unter anderem Dayot Upamecano und Niklas Süle (beide FC Bayern), Timo Werner (FC Chelsea) oder Toni Kroos (Real Madrid) unter Vertrag stehen, im Gespräch mit der „Sport Bild“.

--------------------------------------------

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

Seine Auszeichnungen: UEFA Champions League Torschützenkönig (20/21), Österreichs-Fußballer des Jahres 2019, Golden Boy Award 2020,

--------------------------------------------

„Haaland hat eine Ausstiegsklausel. Das ganze Paket mit Gehalt für fünf Jahre und Beraterhonorar wird wahrscheinlich bei 250 bis 300 Millionen Euro liegen.“

+++ Borussia Dortmund: Wechsel zum FC Liverpool? Jude Bellingham irritiert mit gelöschtem Tweet +++

„Selbst wenn Bayern das Geld hätte...“

Wegen des hohen finanziellen Rahmens inklusive des Honorars für Haalands Berater Mino Raiola werde der Norweger nicht von Borussia Dortmund nach München wechseln.

Berater Volker Struth ist sich sicher, dass BVB-Star Erling Haaland nicht zum FC Bayern wechseln wird. Foto: IMAGO / Eduard Bopp

„Selbst wenn Bayern München das Geld hätte, würden sie es nicht machen. Ein solches Gehalt ist hier unmöglich und auch nicht vermittelbar“, so der 55-Jährige. In Deutschland wäre ob dieser Gehaltsdimension „die Hölle los“, erklärt Struth, in England stelle diese Hürde hingegen ein deutlich kleineres Problem dar.

------------------------------

Mehr News zu Borussia Dortmund:

Borussia Dortmund: Kurioser Umstand! Kobel ist DARÜBER „brutal“ genervt

Borussia Dortmund: Klare Ansage! Rose nimmt BVB-Fans DIESE Hoffnung – „Das sehe ich im Moment nicht“

Borussia Dortmund hat nächstes Top-Talent auf der Liste – doch es gibt einen Haken

------------------------------

An Haaland sind anscheinend mehrere europäische Spitzenklubs interessiert. „Ich denke, dass er nicht nur nach der Kohle entscheiden wird. Zehn Prozent mehr oder weniger, das wird ihn nicht leiten“, sagte Struth. Haaland will unbedingt große Titel gewinnen. Seit 2020 ist der Norweger in Dortmund und hat noch Vertrag bis 2024 bei den Schwarz-Gelben. (oa)