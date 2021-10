Erling Haaland meldet sich bei BVB-Fans – die haben DIESE Vermutung

Der BVB muss gegen den FC Augsburg noch einmal auf Top-Torjäger Erling Haaland verzichten. Der Norweger ist noch nicht wieder fit.

Mit dieser Nachricht meldete sich Erling Haaland jetzt auch bei den BVB-Fans. Allerdings sorgte ein Satz kurzzeitig für Verwirrung.

Erling Haaland schickt Nachricht an BVB-Fans – „Komme gleich wieder zurück“

„Erling wird noch einmal ausfallen. Die Schmerzen sind zu stark, es geht nicht“, sagte Trainer Marco Rose am Freitag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Augsburg: „Er hat es versucht, musste das Lauftraining aber abbrechen.“

Erling Haaland meldet sich via Twitter bei den Fans. Foto: imago images/Uwe Kraft

Via Twitter meldete sich auch Haaland selbst zu Wort. „Liebe BVB-Fans. Morgen kann ich nicht spielen. Ich bin verletzt. Ich komme gleich wieder zurück. Heja BVB“, schrieb er in dem Sozialen Netzwerk.

„Gleich wieder zurück“ – das sorgte bei den Fans für Verwirrung. Schnell vermutete ein Fan, dass Haaland den „Google Übersetzer“ zur Hilfe genommen hat. Denn „I’ll be right back“ bedeutet wörtlich übersetzt: „Ich bin gleich zurück“.

Liebe BVB fans

Morgen kann ich nicht spielen. Ich bin verletzt

Ich komme gleich wieder zurück

Heja BVB 🖤💛 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) October 1, 2021

Allerdings reagierte Haaland direkt auf den Kommentar und schrieb auf Englisch: „No, i wrote it on my own“ (übersetzt: Nein, ich habe das selbst geschrieben) und fügte einen Lachsmiley dazu.

Eins ist jedenfalls sicher: Haaland wird gegen den FC Augsburg nicht spielen und verzichtet zudem auf die Reise zur Nationalmannschaft. Die Hoffnung ist groß, dass er nach der Länderspielpause gegen Mainz 05 wieder fit ist.

