Borussia Dortmund mit Verletzungssorgen – jetzt muss ER sich beweisen: „Erwarte eine Menge“

Borussia Dortmund: Das sind die größten Erfolge in der Geschichte des BVB

Bei Borussia Dortmund muss Trainer Marco Rose mit Verletzungssorgen kämpfen. Erling Haaland, Gio Reyna und Mo Dahoud fallen gegen den FC Augsburg aus.

Das könnte die Chance für Julian Brandt sein. Von ihm erwartet der Trainer von Borussia Dortmund eine starke Leistung.

Borussia Dortmund: Nutzt Brandt endlich seine Chance?

Für Julian Brandt wird es endlich Zeit sich beim BVB zu beweisen. Seit seinem Wechsel 2019 konnte er die Erwartungen nur selten erfüllen. Unter dem neuen Coach wollte Brandt seine Chance nutzen, wurde aber gleich zwei Mal zurückgeworfen.

In der Vorbereitung schwärmte Rose noch von Brandt und seinem Potential, doch dann kam seine Corona-Infektion. Nach vier Einsätzen, davon einer über die volle Distanz und mit Treffer, musste Brandt erneut aussetzen. Eine Muskelverletzung warf ihn zurück.

Marco Rose setzt auf Julian Brandt. Foto: imago images/Sven Simon

Gegen Sporting Lissabon feierte er nun sein Comeback und auch gegen den FC Augsburg wird Brandt wohl von Beginn an ran dürfen. Die Erwartungen von Trainer Marco Rose sind groß.

„Von Brandt erwarte ich eine Menge. Wir wissen, was er für ein guter Typ und herausragender Fußballer ist. Trotzdem muss er das immer wieder auf dem Platz bringen. Ich erwarte Konstanz, Nachhaltigkeit, Seriosität in seinem Spiel plus natürlich diese Momente, die er einem Team immer wieder bringen kann“, sagte Rose vor dem Augsburg-Spiel.

Rose erinnert sich an Brandts gute Vorbereitung. Das müsse er jetzt nachhaltig unter Beweis stellen und die Dinge auf dem Platz umsetzen. (fs)