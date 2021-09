Erling Haaland: Bleibt der Norweger länger beim BVB? DIESE Aussagen machen Hoffnung

Kein BVB-Profi ist aktuell so begehrt wie Erling Haaland. Halb Europa ist hinter dem Norweger her.

Angeblich kann der Angreifer im kommenden Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme in Höhe von 75 Millionen Euro den BVB verlassen. Aber diese Aussagen von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke über einen möglichen Verbleib von Erling Haaland dürfte den BVB-Fans jetzt Hoffnungen machen.

Erling Haaland: Bleibt der Norweger länger beim BVB?

„Wir werden alles machen, was wir machen können, um unsere Topspieler auch in Zukunft an uns zu binden“, sagte der 62-Jährige in einem Interview mit der „Welt am Sonntag“.

Das ist Erling Haaland

Alter: 21 Jahre (21. Juli 2000)

Geburtsort: Leeds (England)

Nationalität: Norwegen

Größe: 194 cm

Position: Mittelstürmer

Bisherige Vereine: Bryne FK, Molde FK, RB Salzburg

Seine Auszeichnungen: UEFA Champions League Torschützenkönig (20/21), Österreichs-Fußballer des Jahres 2019, Golden Boy Award 2020,

Watzke fügte dann hinzu: „Natürlich wird das schwer. Ich sage aber nicht, dass es komplett ausgeschlossen ist.“

Haaland wird seit längerem mit einem Wechsel zu nahezu allen europäischen Topklubs in Verbindung gebracht. Darunter Real Madrid, der FC Chelsea, Paris Saint-Germain, der FC Barcelona und auch der FC Bayern soll zu den Interessenten gehören.

Watzke über Haaland: „Was ist verantwortbar und was nicht mehr?“

Besonders über das Interesse von Real Madrid wird immer wieder berichtet. Die Königlichen sind daher auch in der Spitzenposition, bei einem möglichen Transfer des BVB-Stars.

Bei einem möglichen Verbleib des norwegischen Nationalspielers stellt sich die Frage: „Was ist verantwortbar und was nicht mehr?“, sagt Watzke, der damit andeutet, dass der BVB bei einer bestimmten Ablöse schwach werden und Haaland dann ziehen lassen würden. Zumal das Gehalt des Stürmers dann auch steigen würde, bei einer Vertragsverlängerung.

Währenddessen gibt es ein irres Gerücht aus Spanien von einer Ex-BVB-Skandalnudel! Kommt es zu einer spektakulären Rückkehr? (oa)