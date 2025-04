Borussia Dortmund: Pünktlich zum Endspurt! Mega-News für BVB

Erreicht Borussia Dortmund in dieser Bundesliga-Saison noch die Champions-League-Qualifikation? Aktuell konzentriert sich alles beim letztjährigen Finalteilnehmer auf diese Frage. Die BVB-Fans dürften pünktlich zum Saisonendspurt wieder Hoffnung schüren – auf Grund guter Leistungen, wichtiger Ergebnisse und den aktuellsten News des Vereins.

Diese dürften längerfristige Personalsorgen etwas drücken. Denn die schwache Saison von Borussia Dortmund gründet sich auch auf einen durch Verletzungen extrem ausgedünnten Kader. Daher ist jeder Rückkehrer vor den letzten drei Bundesliga-Partien ein entscheidender Faktor. Nun meldet sich ein Niko-Kovac-Liebling wieder an.

Borussia Dortmund: Kovac-Lob für verletzten Spieler

Hatte der BVB-Coach vor kurzem noch die „Abräumerqualitäten“ des verletzen Marcel Sabitzers gelobt, stand dieser am Dienstag (29. April) wieder beim Mannschaftstraining auf dem Platz. Erstmals nach seinem Innenbandriss während des Spiels in Leipzig (15. März). Eine bittere Verletzung, die nun ihr Ende zu nehmen scheint. sodass Sabitzer noch selbst Eingriff auf den Bundesliga-Saisonausgang nehmen könnte.

Doch zur Wahrheit gehören auch die eher unterdurchschnittlichen Leistungen des Mittelfeld-Akteurs in dieser Saison. Noch keine Torbeteiligung konnte der Österreicher verzeichnen, wodurch seine Personalie zuletzt in tiefer Kritik stand. Sabitzer könnte im Sommer gehen. Spekulationen, für die aktuell beim BVB allerdings kein Platz ist.

Fokus auf die Bundesliga

Der Fokus gilt den letzten drei Bundesliga-Partien. Hierfür braucht es genau die von Kovac angesprochenen Abräumerqualitäten. Zuletzt gewann der BVB zwar in einer gewissen Regelmäßigkeit, ließ aber gegen Hoffenheim, Gladbach und Bayern jeweils zwei Gegentore zu. Etwas mehr defensive Stabilität und Ruhe vor der Abwehr dürfte da gerade rechtzeitig kommen.

Am Samstag (03. Mai) kommt der VfL aus Wolfsburg (18.30 Uhr). Ob Sabitzer hier schon aktiv das Spiel-Geschehen beeinflussen wird, bleibt abzuwarten. Ob es überhaupt sinnvoll ist, ihn in einen sich gut entwickelnden BVB-Kader reinzuwerfen, bleibt ebenso abzuwarten. Eines ist sicher: Borussia Dortmund braucht drei Punkte im Topspiel, wenn man in der kommenden Saison Champions League spielen möchte.