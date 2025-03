Borussia Dortmund: Sabitzer-Gewissheit! BVB verkündet nächste Hiobsbotschaft

Wie der gesamte BVB erlebt auch Marcel Sabitzer persönlich ein echtes Horror-Jahr. Der Österreicher hat lange nach seiner Form gesucht, konnte sich zuletzt wieder etwas steigern und fungierte als einer der Hoffnungsträger für Borussia Dortmund. Doch dann folgte in Leipzig (0:2) der Schock: Sabitzer verletzte sich am Knie.

Der Österreicher zeigte sofort an, dass es für ihn nicht weitergehen würde und verließ den Platz unter Tränen. Einen Tag später hat Borussia Dortmund nun die Diagnose bekannt gegeben. Es ist der nächste bittere Rückschlag für Sabitzer.

Borussia Dortmund: Sabitzer fehlt mehrere Wochen

Nach einem Zusammenprall mit RB-Verteidiger David Raum und Teamkollege Pascal Groß sackte Sabitzer zu Boden, griff sich direkt an sein Knie und zeigte an, dass er sich etwas schwerer verletzt haben könnte. Für ihn ging es nicht weiter. Kurz nach dem Spiel wollten die BVB-Verantwortlichen keine Angaben zu der Verletzung machen.

Doch jetzt ist klar: Der BVB-Star wird mehrere Wochen ausfallen und Trainer Niko Kovac fehlen. Das bestätigte der Klub am Sonntagabend (16. März). Er habe sich eine Knieverletzung zugezogen und wir die kommenden vier Wochen Reha-Training absolvieren, heißt es. Genauere Angaben machte der Revierklub allerdings nicht.

++ Borussia Dortmund: Nach Svensson-Coup – nächster Schweden-Star im Anflug? ++

Somit verpasst Sabitzer nicht nur die Länderspiele mit der österreichischen Nationalmannschaft, sondern die absoluten Top-Spiele in der Bundesliga und der Champions League. In den kommenden Wochen warten die Partien gegen Mainz, Bayern, Gladbach und Freiburg. Dazu steht das Viertelfinale in der Königsklasse gegen den FC Barcelona an.

Bitterer Dämpfer für Schwarz-Gelb und Sabitzer

Die Nachricht ob des Sabitzer-Ausfalls ist die nächste Hiobsbotschaft beim BVB. Kovac wird nun umdenken müssen. Zuletzt war Sabitzer gesetzt, nun werden andere Borussen die Chance bekommen, sich zu beweisen. Allen voran Carney Chukwuemeka könnte den Österreicher ersetzen. Der Engländer konnte sein großes Potenzial schon in Teilen zeigen, fehlte zuletzt jedoch immer wieder aufgrund von kleineren Blessuren.

Weitere News:

Die Verletzungssorgen reißen einfach nicht ab, immer wieder muss Schwarz-Gelb auf wichtige Akteure verzichten. Für den BVB ist es eine Seuchensaison in so vielen Belangen. Wann Sabitzer genau auf dem Platz zurückkehren kann, ist noch nicht bekannt.