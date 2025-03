Borussia Dortmund: Nach Svensson-Coup – nächster Schweden-Star im Anflug?

Bei Borussia Dortmund bahnt sich im kommenden Sommer ein XXL-Umbruch an. Der Kader dürfte einmal mehr auf links gedreht werden. Viele BVB-Akteure werden weichen müssen, um frischen Wind in die Mannschaft zu bringen.

Ein möglicher Neuzugang kommt wie auch Winter-Transfer Daniel Svensson aus Schweden. Yasin Ayari gehört bei Brighton & Hove Albion zu den spannendsten Talenten. Kann Borussia Dortmund ihn von den „Seagulls“ loseisen?

Borussia Dortmund: Hürzeler-Schützling auf dem Zettel?

Neben der Defensive dürfte vor allem das zentrale Mittelfeld in der kommenden Transferperiode verstärkt werden. Ein Name, der jetzt rund um die Strobelallee kursiert, ist Ayari. Der 21-Jährige steht derzeit in Brighton unter Vertrag, ist unter Trainer Fabian Hürzeler eine absolute Stammkraft.

28 Mal stand der schwedische Youngster für die Hürzeler-Elf in dieser Saison bereits auf dem Rasen. Im Laufe der Saison hat er sich zum absoluten Stammspieler gemausert. Zuvor war er zwei Jahre in die zweite englische Liga an Coventry City und die Blackburn Rovers verliehen.

Neben dem BVB soll laut „footballinsider“ auch AC Mailand den Youngster weit oben auf der Liste haben. Beide Klubs sollen jedoch noch keinen konkreten Vorstoß gewagt haben. Nach Svensson wäre Ayari, der 2023 für die A-Nationalmannschaft debütiert hatte, der zweite aktive Nationalspieler der Schweden.

Dicke Ablöse für Ayari?

Eine Verpflichtung würde für Schwarz-Gelb aber wohl alles andere als einfach werden. Denn zum einen wird Brighton in Person von Hürzeler Ayari auch für die nächste Saison fest einplanen, zum anderen wäre der Schwede wohl alles andere billig.

Ayaris Vertrag auf der Insel läuft noch bis 2027 – so müsste der BVB tief in die Tasche greifen, um eine Chance auf einen Transfer zu haben. Der Marktwert des Youngsters beläuft sich derzeit laut „Transermarkt.de“ auf knapp 15 Millionen Euro.

Dazu ist Brighton als harter Verhandlungspartner bekannt. Der BVB bekam das erst im letzten Sommer bei der Verpflichtung von Pascal Groß zu spüren. Auch der VfB Stuttgart hatte bei dem Deal von Deniz Undav lange mit den Klubbossen der „Seagulls“ zu kämpfen.