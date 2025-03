Borussia Dortmund: Fans angst und bange – tritt nun der Super-Gau ein?

Nach einer kurzen Euphoriewelle mit den Siegen gegen Union Berlin (6:0) und beim FC St. Pauli (2:0) ist die Stimmung bei Borussia Dortmund wieder auf dem Nullpunkt. Die 0:1-Heimpleite gegen den FC Augsburg war ein weiterer herber Rückschlag für Schwarz-Gelb.

Das große Ziel, die Qualifikation für das internationale Geschäft, im besten Fall für die Königsklasse, bleibt. Doch angesichts der kommenden Wochen schwindet der Glauben der Fans immer weiter. Oder kann Borussia Dortmund genau das als Vorteil nutzen?

Borussia Dortmund: Top-Spiele stehen vor der Tür

Die Krise des BVB zieht sich schon über mehrere Monate. Seit Monaten geht es nicht auswärts, seit Monaten ist keine Entwicklung zu erkennen – auch nicht unter Niko Kovac, der das Team nur kurz stabilisieren konnte. Mit Blick auf die anstehenden Partien geht es für Schwarz-Gelb nun um alles – kann der BVB seine Saison noch irgendwie retten?

Angefangen mit dem Champions-League-Rückspiel in Lille, bei dem die Kovac-Elf als Sieger vom Platz gehen muss, um ins Viertelfinale einzuziehen. Danach warten dann auch in der Bundesliga absolute Kracherspiele: in Leipzig, gegen Mainz 05, in Freiburg, in München und gegen Gladbach. In den nächsten fünf Bundesligapartien trifft Schwarz-Gelb also auf Platz sechs, Platz drei, Platz fünf, Platz eins und Platz neun der aktuellen Tabelle.

Somit warten allesamt Mannschaften, die derzeit vor dem BVB stehen – das werden ganz harte Wochen. Der große Hoffnungsschimmer für Schwarz-Gelb: In der Hinrunde verloren die Westfalen nur eines der fünf angesprochenen Spiele – das 1:2 in Mainz war die einzige Niederlage. Allerdings muss der BVB für eine solche Statistik in der Rückrunde eine ganz große Schwäche ablegen. Schließlich muss Dortmund in den kommenden Wochen punkten, um nach Chancen auf das internationale Geschäft zu haben.

Auswärtsschwäche das Zünglein an der Waage?

Nach 12 Auswärtsspielen hat Schwarz-Gelb magere elf Punkte auf der Habenseite – eine unterirdische Statistik. Das muss sich in den kommenden Wochen ändern, sonst könnten die kommenden Spiele ganz bitter werden. Mit Leipzig, Freiburg und München warten gleich drei ganz schwere Auswärtspartien. Mainz und Gladbach kommen ins Westfalenstadion. Allerdings hat der Signal-Iduna-Park seinen Status als Festung in diesem Jahr ebenfalls verloren.

Wettbewerbsübergreifend gewann der BVB nur zwei der letzten zehn Heimspiele – das 6:0 gegen Union Berlin und das 3:1 gegen Donezk in der Champions League. Es sind erschreckende Zahlen, die eine Horrorsaison unterschreiben und für die kommenden Wochen nichts Gutes erahnen lassen. Doch vielleicht kann das zum entscheidenden Faktor werden. Denn im Gegensatz zu den letzten Wochen dürften die Erwartungen des Borussen. Umfeldes bei allen den Spielen gering sein.