Borussia Dortmund – Wolfsburg: Kovac verkündet die bittere Botschaft

Gibt es den vierten Sieg in Folge? Borussia Dortmund hat unter Cheftrainer Niko Kovac die sportliche Wende geschafft und darf sich wieder große Hoffnungen machen, auch in der kommenden Saison in der Champions League zu spielen. Gegen den VfL Wolfsburg muss dafür der nächste Erfolg her.

In den vergangenen Wochen hatte Borussia Dortmund aber auch wieder Verletzungspech, einige Stars sind ausgefallen. Dazu zählen unter anderem Maximilian Beier und Pascal Groß. Gegen Wolfsburg wird immerhin einer zurückkehren, der andere fällt allerdings aus.

Borussia Dortmund gegen Wolfsburg ohne Beier

Sein Fehlen machte sich in Hoffenheim (3:2) bemerkbar, dennoch jubelte am Ende Borussia Dortmund: Maximilian Beier wird auch gegen den VfL Wolfsburg nicht zur Verfügung stehen, das bestätigte Cheftrainer Niko Kovac auf der Pressekonferenz am Freitag (2. Mai) vor dem Heimspiel.

Beier verletzte sich vor rund zwei Wochen am Sprunggelenk, musste beim 3:2-Sieg gegen Gladbach verletzt vom Platz. Der 22-Jährige ist gerade in den vergangenen Wochen immer stärker geworden, weshalb seine Verletzung ein großer Schock war. Gleiches gilt auch für Pascal Groß.

Der Routinier wurde immer stärker und war eine wichtige Säule zwischen der Abwehr und dem Mittelfeld. Umso wichtiger, dass er jetzt gegen Wolfsburg wieder auflaufen kann. „Pascal ist sehr erfahren, aufgeweckt, konzentriert und ein mitdenkender Zeitgenosse. Er weiß ganz genau, was es braucht, um Leistung abzurufen. Er geht auf dem Trainingsplatz vorweg und pusht jeden im Spiel. Wenn man viele solcher Multiplikatoren in der Mannschaft hat, geht das Gesamtniveau nach vorne“, lobte ihn Kovac.

Sabitzer vor Comeback

Ob Groß gegen Wolfsburg direkt von Beginn an auflaufen wird, ist noch unklar. Neben dem Mittelfeldspieler gibt es noch eine weitere erfreuliche Rückkehr bei Borussia Dortmund. Marcel Sabitzer trainierte mit der Mannschaft seit Wochenbeginn mit und ist wieder einsatzbereit.

„Er wird morgen jetzt nicht von Beginn an spielen, aber mit seiner Erfahrung und seiner Qualität, Energie und Aggressivität werden wir ihn in den nächsten Spielen brauchen. Ich freue mich darüber, dass wir immer wieder nachlegen können von der Bank. Das hilft jeder Mannschaft“, so Kovac.

Ebenfalls ein sicherer Ausfall ist Nico Schlotterbeck. Der Innenverteidiger wird noch mehrere Monate nicht zur Verfügung stehen.