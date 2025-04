Borussia Dortmund: Offiziell! BVB trifft nächste Trainer-Entscheidung

Bei Borussia Dortmund ist die Saison bald beendet und es müssen Entscheidungen getroffen werden. Sowohl bei den Profis als auch bei der U23 waren die Trainer zuletzt im Fokus. Jetzt herrscht bei einer Mannschaft Gewissheit.

Wie Borussia Dortmund nun mitgeteilt hat, wird Mike Tullberg zur kommenden Spielzeit der neue Trainer bei der U23. Nach der Saison wird er sich von der U19 verabschieden und die aktuelle Drittliga-Mannschaft übernehmen.

Borussia Dortmund: Entscheidung um Tullberg gefallen

Es hatte sich angedeutet, seit dem 30. April ist es offiziell: Mike Tullberg wird zur kommenden Spielzeit der neue Trainer der U23 von Borussia Dortmund. Schon vor Kurzem teilte der BVB mit, dass der aktuelle U19-Coach auf Jan Zimmermann folgen wird, der den Revierklub im Sommer verlassen wird.

Tullberg hat im Zuge der Beförderung seinen Vertrag bis zum 30. Juni 2028 verlängert. „Wir freuen uns sehr, Mike Tullberg als neuen U23-Trainer zu präsentieren und sind überzeugt, dass er mit seinem Wissen und seiner Erfahrung die jungen Talente der U23 ausbilden, entwickeln und bestmöglich auf den Profi-Bereich vorbereiten wird“, sagt Geschäftsführer Lars Ricken.

Und der ehemalige Profi weiter: „Mike hat eine tiefe Identifikation mit Borussia Dortmund und mit unserer U19 eine beeindruckende Erfolgsbilanz vorzuweisen. Wir sind froh darüber, ihn weiterhin als Teil unseres Trainerteams zu haben und blicken zuversichtlich auf die kommende Saison.“

3. Liga oder Regionalliga?

Auch Tullberg kann es kaum erwarten, in der nächsten Spielzeit dann die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund zu übernehmen: „Ich freue mich sehr, dass ich auch in Zukunft ein Teil des BVB sein werde und wir uns auf eine vorzeitige Verlängerung bis 2028 verständigt haben. Das macht mich stolz. Ich kann mich voll mit dem Verein identifizieren, meine Familie fühlt sich in der Region hier extrem wohl. In den vergangenen Jahren habe ich viele besondere Momente als Trainer bei Borussia Dortmund erlebt und bin absolut motiviert, ab der neuen Saison mit unserer U23 erfolgreich zu arbeiten und die Entwicklung unserer Talente in meiner neuen Position mit zu fördern.“

Die Frage wird jedoch sein: Wird Tullberg dann einen Drittligisten oder eine Regionalliga-Mannschaft übernehmen? Die U23 kämpft in der 3. Liga derzeit gegen den Abstieg. Der Vorsprung auf einen direkten Abstiegsplatz beträgt drei Spieltage vor dem Ende nur noch drei Zähler.