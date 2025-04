Borussia Dortmund: Bosse bleiben knallhart! ER hat beim BVB wohl keine Zukunft

Bei Borussia Dortmund neigt sich die Saison dem Ende zu und es müssen dann Entscheidungen getroffen werden, die für viele Spieler besonders bitter sein könnten. Denn es werden Abschiede folgen.

Zu einigen Entschlüssen sind die Verantwortlichen von Borussia Dortmund wohl auch schon gekommen. Ein Star hat beim BVB keine Zukunft mehr, ganz egal, wie er in den restlichen Spielen performen wird.

Borussia Dortmund: Star hat keine Zukunft mehr

Es macht den Anschein, als würde ihm nach schwierigen Monaten endlich die Wende gelingen. Julian Brandt zeigte beim 3:2-Sieg gegen Hoffenheim eine gute Leistung und belohnte sich mit einem Treffer. Reicht das jedoch, um die Verantwortlichen von einem Verbleib zu überzeugen? Wohl kaum.

Auch interessant: Jadon Sancho: Kauf-Wende von Chelsea! Doch diese Nachricht ist ein vergiftetes Geschenk

Wie mehrere Medien berichten, bleiben die Bosse knallhart. Brandt muss im Sommer den BVB wohl endgültig verlassen. Dafür waren seine vorherigen Leistungen einfach nicht gut genug, um ihn auch in der kommenden Spielzeit weiter im Kader zu halten. Da der Vertrag des Mittelfeldspielers 2026 ausläuft, erhoffen sich die Schwarzgelben eine Ablösesumme.

Mit einem Jahressalär von rund acht Millionen Euro gehört Brandt, der 2019 für 25 Millionen Euro Ablöse aus Leverkusen in den Pott wechselte, zu den Großverdienern. Laut der „Bild“ sondiert sein Berater und Vater Jürgen Brandt den Markt. Richtig krasse Alternativen hat der BVB-Star aktuell nicht.

Wie geht es mit Brandt weiter?

Und was, wenn ihn kein Verein haben möchte? Dann wird Brandt wohl auch nach dem Sommer bleiben und die restliche Vertragszeit bei Borussia Dortmund verbringen. Vermutlich wird es dann für nicht so viele Einsatzzeiten reichen.

Mehr Nachrichten für dich:

Immerhin: Werder Bremen soll wohl an Brandt dran sein und ihn zurück in seine Geburtsstadt holen wollen. Für den Bundesligisten lief der 28-Jährige allerdings nie auf, spielte dagegen für einige kleinere Vereine in und um Bremen. Es bleibt abzuwarten, wie es mit ihm im Sommer weitergeht.