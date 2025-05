Borussia Dortmund: Neue Wende im Hoffenheim-Eklat – Szene hat ein Nachspiel

Dieses Tor brachte die Entscheidung – und alle Hoffenheimer zum Kochen. Trotz aller Proteste zählte Waldemar Antons Last-Minute-Treffer, bescherte Borussia Dortmund drei immens wichtige Punkte. Und Oliver Baumann eine ungewollte Auszeit.

Wie die TSG Hoffenheim nun verkündet hat, hat es den Keeper schwer erwischt. Durch den Zusammenprall mit Borussia Dortmunds Carney Chukwuemeka hat er sich eine Kopfverletzung zugezogen, durch die er vorerst passen muss. Es stellt die umstrittene Szene in ein neues Licht.

Borussia Dortmund: Baumann fällt nach Siegtor-Crash aus

Hoffenheim spricht von einem „Skandal“, ist noch immer stinksauer (hier mehr). 94 Minuten waren in Sinsheim gespielt, alles roch nach einer Punkteteilung, als Waldemar Anton den Gästeblock explodieren ließ. Und auch alle Heimfans, denn sein Siegtor ist höchst umstritten. Carney Chukwuemeka hatte zuvor Oliver Baumann den Ball weggespitzelt, den TSG-Keeper dabei heftig am Kopf erwischt. Der taumelte noch Richtung Tor, musste während des Dortmunder Jubels lange behandelt werden.

Ein Foul, wüteten die Hoffenheimer, durch das das Tor nie hätte zählen dürfen. Wie doll es Baumann erwischt hat, war schnell zu sehen. Schon bei den Interviews nach dem Spiel hatte er eine deutliche Wunde am Kopf. Nun kommt die Szene wieder auf den Tisch – denn die unterlegene TSG hat ein Update verkündet.

TSG-Wut kocht wieder hoch

Oliver Baumann hat sich beim Crash mit Chukwuemeka sogar eine Gehirnerschütterung zugezogen. Durch die ist er vorerst nicht einsatzbereit, verpasst das für die Kraichgauer so wichtige Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach (Samstag, 15.30 Uhr). Denn durch die Pleite gegen Borussia Dortmund ist Hoffenheim wieder in akute Abstiegsnot geraten und braucht dringend noch Punkte.

Das lässt die Wut wieder hochkochen und stellt die Szene um das Siegtor in ein neues Licht. Hoffenheims Sportchef Andreas Schicker poltert: „Olis Gehirnerschütterung trifft uns wirklich hart. Nicht nur, dass wir das Spiel gegen Borussia Dortmund durch ein aus unserer Sicht irreguläres Tor verloren haben, fällt jetzt auch noch unser Kapitän und Rückhalt im TSG-Tor im Saisonendspurt aus. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass der Schiedsrichter die Partie gegen den BVB in dieser Situation umgehend hätte unterbrechen müssen, um einen potenziell am Kopf schwer verletzen Spieler zu schützen und umgehend behandeln zu lassen.“

Baumann ergänzt eine drastische Forderung: „Meine Diagnose zeigt exemplarisch, dass es auf dem Rasen um die Sicherheit der Spieler geht, die aus solchen Situationen im schlimmsten Fall sogar Folgeschäden davontragen können. Deswegen kann es im Interesse der Gesundheit der Spieler keine zwei Meinungen geben, das Spiel bei möglichen Kopfverletzungen sofort zu unterbrechen – unabhängig davon, wie sich die Spielsituation in diesem Moment darstellt.“