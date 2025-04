Borussia Dortmund: Tullberg-Hammer! BVB vor wegweisender Trainer-Entscheidung

Er sprang ein, als Borussia Dortmund am Boden lag. Drei Spiele stand Mike Tullberg als Interimscoach bei den Profis an der Seitenlinie, holte sieben von neun möglichen Punkten, zündete Fans und Spieler mit seiner emotionalen Art neu an und ging anschließend ohne Murren zurück in die zweite Reihe.

Klar ist aber: Tullberg will mehr! Jetzt bietet sich die Chance. Nach der Trennung von U23-Trainer Jan Zimmermann ist der Weg bei Borussia Dortmund frei für die überfällige Beförderung. Und offenbar darf der bisherige U19-Trainer auf noch mehr hoffen.

Borussia Dortmund: Bahn frei für Mike Tullberg

Diese Nachricht kommt überraschend: Wohl auf eigenen Wunsch verlässt Jan Zimmermann den BVB. Nach zweieinhalb überaus erfolgreichen Jahren als Trainer der U23 sucht der 45-Jährige eine neue Herausforderung. Trotz des schmerzhaften Abgangs (hier die Details) dürfte die Nachfolgersuche allerdings kurz ausfallen.

Mike Tullberg steht vor der hochverdienten Beförderung. Schon 2019/20 trainierte er Dortmunds Amateure. In den folgenden fünf Jahren als U19-Trainer feierte er viele Erfolg, liebäugelte mangels Perspektive aber auch mehrfach mit einem Wechsel. Nun kommt der nächste Schritt wohl doch beim BVB. Vieles deutet darauf hin, dass der Däne die Zimmermann-Nachfolger bei der Drittliga-Reserve übernimmt.

Eine Chance zur rechten Zeit, denn lange hätte Tullberg wohl nicht mehr gewartet. Auch mit seinem Kurzauftritt auf dem Profi-Trainerstuhl hat er sich einen Namen gemacht, allen imponiert mit seiner frechen und emotionalen Art – und nicht zuletzt auch mit sportlichem Erfolg. Auch deshalb soll ihm mit der Beförderung sogar in Aussicht gestellt werden, bei einer potenziellen Kovac-Entlassung als erster Kandidat ins Rennen um den Platz bei den Profis zu stehen.