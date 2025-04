Borussia Dortmund: Trainer-Hammer! BVB macht es offiziell

Nach dem jüngsten sportlichen Aufwärtstrend dürfte Niko Kovac bei Borussia Dortmund derzeit fest im Sattel setzen. Aktuell deutet alles darauf hin, als würde der gebürtige Berliner auch in der kommenden Saison auf dem Trainerstuhl des BVB sitzen.

Und dennoch gibt es nun einen großen Trainer-Knall bei Borussia Dortmund. Nachdem zuletzt bereits Mike Tullberg seinen Abschied aus der U19 des BVB offiziell machte, verkündet Schwarz-gelb jetzt die nächste Hammer-Nachricht!

Zimmermann verlässt Borussia Dortmund

Nach fast zweieinhalb Jahren ist Schluss! Wie der BVB am Mittwoch (23. April) verkündet hat, wird U23-Trainer Jan Zimmermann den Verein nach Saisonende verlassen. Demnach soll der 45-Jährige mit diesem Wunsch zuletzt auf die Vereinsführung zugekommen sein. Dieser Bitte hat die Borussia nun also entsprochen. Ursprünglich hatte Zimmermann noch einen Vertrag bis Sommer 2026.

Ein Nachfolger für den ausscheidenden Zimmermann scheint indes gefunden. Dem Vernehmen nach wird Mike Tullberg die Zweitvertretung von Schwarz-gelb übernehmen. Dem U19-Trainer winkt also eine Beförderung in der internen Dortmunder Trainerhierarchie. Bereits in der Saison 2019/20 hatte Tullberg die Verantwortung für die U23, die damals allerdings noch in der Regionalliga West spielte, inne.

U23 kämpft um Klassenerhalt

Die letzten vier Spieltage der Saison werden für Zimmermann gewissermaßen also zur Abschiedstournee. Und dennoch muss seine Mannschaft auch nach zuletzt steigender Formkurve die Ohren steif halten, schließlich ist der Klassenerhalt noch nicht in trockenen Tüchern. Derzeit hat die U23 des BVB vier Punkte Vorsprung auf einen Abstiegsplatz, kann sich dabei zudem auf ein gutes Torverhältnis verlassen.

Wie es für Zimmermann nach seiner Zeit in Dortmund weitergehen wird, ist indes nicht bekannt. Ein Verbleib beim BVB, wie es bei Mike Tullberg der Fall ist, ist allerdings auszuschließen.