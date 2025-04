Borussia Dortmund feiert Bigpoints! Konkurrenz vergoldet Last-Minute-Sieg

Was für ein Spiel! Borussia Dortmund gewinnt eine rasante Partie bei der TSG Hoffenheim mit 3:2 und unterstreicht damit die Ambitionen des Revierklubs. Der BVB ging dabei durch ein Wechselbad der Gefühle, letztlich sicherte sich die Mannschaft von Niko Kovac jedoch drei ganz, ganz wichtige Punkte.

Denn mit dem Sieg in Sinsheim ist Borussia Dortmund dem Champions-League-Rang wieder ganz nahe gekommen. Möglich gemacht haben das auch die Konkurrenten, denen allesamt langsam aber sicher die Luft ausgeht.

Borussia Dortmund siegt dramatisch

In der zweiten Minute der Nachspielzeit kassierte der BVB den bitteren 2:2 Ausgleich. Zu dem Zeitpunkt hatten die Fans eine mögliche Teilnahme an der Königsklasse am nächsten Jahr wohl schon abgehakt. Doch dann folgte die 95. Minute, in der Verteidiger Waldemar Anton nach einem Zuspiel von Serhou Guirassy zum 3:2 für Schwarz-Gelb eingeschoben hat.

Im Vorfeld sorgte eine Szene für Aufregung: Carney Chukwuemeka und Oliver Baumann prallten zusammen, nachdem beide zum Ball gegangen waren. Chukuwuemeka traf das Spielgerät nicht, stattdessen den Kopf des TSG-Keepers, der in der Folge benommen am Boden liegen geblieben ist. Schiedsrichter Benjamin Brand entschied jedoch auf kein Foul, unterbrach die Partie nicht, schaute sich die Szene auch nicht mehr am Monitor an und gab das Tor.

Konkurrenz patzt mehrfach

So holte Schwarz-Gelb drei Punkte, die letztlich noch durch die Konkurrenten veredelt worden sind. Denn mit RB Leipzig, Mainz 05, Borussia Mönchengladbach, dem FC Augsburg und dem VfB Stuttgart haben fünf direkte Konkurrenten des BVB an diesem Wochenende verloren. Einzig Eintracht Frankfurt und der SC Freiburg haben ihr Spiel gewinnen können.

So beträgt der Rückstand des BVB auf den begehrten CL-Platz vier nur noch magere drei Punkte – bei besserer Tordifferenz der Westfalen. Mit Wolfsburg, Leverkusen und Kiel hat Schwarz-Gelb zudem ein recht machbares Restprogramm, während die Konkurrenten noch gegeneinander oder gar gegen die Bayern und/oder auch Leverkusen ranmüssen. Der Traum von der Champions League lebt also doch noch!

Vor einigen Wochen schien das noch unmöglich, jetzt klopft der BVB wieder oben an – so schnell kann es gehen. Führt der Weg der Borussen doch noch in die Königsklasse? Die Vorzeichen für die letzten drei Spiele könnten in jedem Fall schlechter sein.