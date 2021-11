Doppelpass (Sport 1): „Das sind Verlierer!“ Moderator tritt gegen den BVB aus und sorgt für heftige Diskussion

Das 3:1 gegen Wolfsburg war Wiedergutmachung – doch zu reparieren ist das Aus in der Champions League für den BVB nicht mehr. Im Doppelpass (Sport 1) setzte Moderator Rudi Brücker zu einer fiesen Spitze an – und trat damit eine Diskussion los.

Beckenbauers altes Zitat vom „Cup der Verlierer“ wurde nach dem Königsklassen-Ausscheiden des BVB im Doppelpass (Sport 1) noch einmal heftig diskutiert.

Doppelpass (Sport 1): BVB im Verlierer-Cup? Dopa-Moderator mit Spitze

Borussia Dortmund ist aus der Champions League, aber nicht komplett aus dem internationalen Geschäft geflogen. Als Gruppendritter sicherte man sich immerhin einen Startplatz in der Europa League.

Im Doppelpass auf Sport 1 wurde hitzig über die Europa League diskutiert. Foto: dpa

In den Augen von Rudi Brückner ist dieser Wettbewerb für Spitzenteams wie den BVB aber praktisch wertlos und überflüssig.

Dopa-Moderator über Europa-League-Teilnehmer: „Das sind Verlierer“

„Das sind Verlierer“, sagt der Doppelpass-Moderator knallhart über die Teilnehmer. „Wer in der Champions League verliert, muss zwangsweise oder darf als Trostpflaster da mitspielen. Das ist doch nicht schön.“

„Früher ist man im Europapokal der Landesmeister rausgeflogen und war weg. Jetzt spielt man weiter irgendwas.“ Eine knallharte Kritik am Wettbewerb, den schon Franz Beckenbauer einst den „Cup der Verlierer“ nannte.

Auf allen Ebenen war das CL-Aus für Borussia Dortmund eine Katastrophe. Foto: imago images/Noah Wedel

Brückner trifft im Doppelpass (Sport 1) damit auch auf wenig Zustimmung. „Das ist ein wunderbarer internationaler Pokal und es geht um einen Titel“, hakt Stefan Effenberg ein.

Sofort entbrennt in der Talkrunde eine heftige Diskussion. Dieter Hoeneß sagt klar: „Das ist ein Charaktertest, aber so kann der BVB auch die Saison retten.“ 11Freunde-Chefredakteur Philipp Köster fragt: „Was sollen denn erst die Teams in der Conference League sagen?“

„Meint ihr, dass Haaland Lust hat, in diesem Loser-Cup zu spielen?“

Die Europa League, früher als Uefa-Cup bekannt, ist der einzige große Titel, der Borussia Dortmund noch in der Vitrine fehlt. Ein Ansporn? Brückner bezweifelt das.

„Meint ihr, dass Haaland Lust hat, in diesem Loser-Cup zu spielen?“, stichelt der Moderator des Doppelpass (Sport 1) weiter. Das wird der Norweger im nächsten Jahr zeigen. Ob Brückner dabei zuschaut, darf nach seiner Europa-League-Schelte allerdings bezweifelt werden.