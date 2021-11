Doppelpass (Sport 1): Moderator spricht offen – „Das darf man nicht unterschätzen“

Nach seiner Fußballkarriere wechselte Thomas Helmer zum Fernsehen. 2015 löste er Jörg Wontorra als Doppelpass-Moderator bei Sport 1 ab.

Jetzt gab er exklusive Einblicke in das Leben eines Moderators von Sport 1 beim Youtube-Kanal seines einstigen Klubs Borussia Dortmund und machte dabei ein erstaunliches Geständnis.

Doppelpass (Sport 1): Moderator Helmer gibt offen zu – DAS „ist anstrengender als ein Spiel“

So richtig weiß Thomas Helmer gar nicht, wie er zum Sportjournalisten wurde. Er selber sieht sich auch nach 20 Jahren vor der Kamera als ein Fußball-Experte.

Sechs Jahre lang war Thomas Helmer das Gesicht vom Doppelpass bei Sport 1. Foto: IMAGO / RHR-Foto

„Ich bin Experte und habe mich dann ein bisschen herangetastet. Ich durfte viele Formate ausprobieren. Und dann hat man langsam gemerkt, was man kann und was nicht. So hat sich das entwickelt“, erzählt der 56-Jährige.

Und Helmer hatte anscheinend ein Talent als Moderator. Von 2009 bis 2013 gab er seine Expertise bei „Hattrick – Die 2. Bundesliga“ zum Besten, ehe er dann langsam, aber sicher zum Doppelpass wechselte. Zusätzlich leitet er seit 2012 auch den Fantalk bei Sport1.

-------------------

Noch mehr Neues vom Doppelpass (Sport 1):

Doppelpass (Sport 1): Experte sieht schwarz – DARUM hat der BVB keine Chance auf den Titel

Doppelpass (Sport 1): Zuschauer sorgen sich um Florian König – dann lässt ER die Katze aus dem Sack

Doppelpass (Sport 1): Als die Zuschauer IHN sehen, fallen sie vom Glauben ab – „Holy Moly“

-------------------

Dabei betont er: „Den Doppelpass darf man nicht unterschätzen. Das sind mittlerweile zweieinhalb Stunden. Das ist anstrengender als ein Spiel.“

Und er muss es wissen. Immerhin absolvierte er als Fußball-Profi 390 Bundesligaspiele und 68 Länderspiele. Spielte unter anderem für Borussia Dortmund und FC Bayern München.

Hellmer feiert Doppelpass-Comeback

Mittlerweile hat er den Staffelstab beim Doppelpass an Florian König weitergegeben. Dass er es dennoch nicht verlernt hat, bewies er vergangenen Sonntag.

Denn da staunten die Zuschauer nicht schlecht, als auf einmal wieder Helmer und nicht RTL-Größe König die Expertenrunde leitete >>>