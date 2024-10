BVB – St. Pauli: Panne vor Wiederanpfiff! Schiedsrichter legt Spielbetrieb lahm

Die Bundesliga ist zurück. Nach zwei Wochen Länderspielpause geht es endlich mit Vereinsfußball weiter. Am Freitag trat – wie so oft in dieser Saison – Borussia Dortmund zu Hause an. BVB gegen St. Pauli lautete die Begegnung am siebten Spieltag.

Halbzeit eins ging – abgesehen von einem VAR-Schock und der Dortmunder Führung – relativ ereignislos über die Bühne. Als die Spieler nach 15 Minuten Pause dann wieder loslegen wollten, hieß es: warten. Der Schiedsrichter verzögerte den Wiederanpfiff bei BVB – St. Pauli.

BVB – St. Pauli: Technik streikt

Was war passiert? Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck hatte mit der Partie bis zur Pause so gut wie keine Probleme. Nur einmal musste er sich beim Kölner Keller rückversichern. Und weil dieser eine Abseitsposition der Kiezkicker erkannte, ging Borussia Dortmund nicht in Rückstand. Einmal mehr ein Beweis, dass es für die Schiedsrichter auf dem Platz sehr hilfreich ist, wenn die Technik und vor allem der Funk funktioniert.

Doch genau das war kurz vor Wiederanpfiff nicht der Fall. Während alle 22 Akteure auch dem Platz warteten, schritt Jöllenbeck nochmal an die Seitenlinie. Dabei diskutierte er mit seinem vierten Offiziellen, zeigte auf sein Funkgerät am Arm.

Dieses verweigerte bei BVB – St. Pauli offenbar den Dienst und ließ den 37-Jährigen nichts mehr hören. Zunächst hoffte er, dass sich das Problem mit einem neuen Gerät schnell beheben ließe, doch weit gefehlt.

Minutenlange Unterbrechung

Denn das Problem lag offenbar nicht (nur) am Funkgerät, sondern am Headset des Offiziellen. Und so musste Jöllenbeck erst von sämtlichen Kabeln befreit werden, ehe er ein neues und funktionierendes Headset anlegen konnte. Erst dann ging es mit dem Spiel weiter.

Eine Situation, die dem Referee wohl etwas unangenehm war. Etwas beschämt wirkend, lief er zurück in den Mittelkreis und pfiff dann die zweite Halbzeit zwischen dem BVB und St. Pauli an.

Nur kurz darauf musste er das Spiel aber nochmal unterbrechen. Im Gästeblock zündeten die Fans eine kleine Pyro-Show. Dann aber konnte es endlich mit der zweiten Halbzeit weitergehen.