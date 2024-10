Borussia Dortmund – St. Pauli: TV-Kameras zeigen Matthias Sammer – dann eskaliert er völlig

Borussia Dortmund gegen St. Pauli – dieses Spiel war speziell in der ersten Halbzeit kein Leckerbissen. Die Gastgeber mühten sich gegen einen tief stehenden Aufsteiger, die Hamburger setzten dagegen auf Konter und ließen insgesamt wenig zu.

Die lange Zeit zähe Partie ging Zuschauern auf den Rängen und vor dem TV merklich an die Nerven. Dabei hatte Borussia Dortmund gegen St. Pauli doch eine klare Reaktion auf die Union-Niederlage zeigen wollen. Als die TV-Kameras plötzlich Matthias Sammer auf der Tribüne zeigten, ging es richtig rund.

Borussia Dortmund – St. Pauli: Sammer wütet auf der Tribüne

Die Partie entwickelte sich phasenweise, wie viele sie erwartet – oder befürchtet – hatten. Dortmund hatte viel Ballbesitz, präsentierte sich gegen die kompakte Pauli-Kette allerdings äußerst ideenlos. Und dann kam es, wie es kommen musste.

Nach einer halben Stunde bekamen die Kiezkicker im Mittelfeld einen Freistoß zugesprochen. Eric Smith flankte den Ball in den BVB-Strafraum, wo Morgan Guilavogui den Ball ins Tor grätschte. Jubel bei St. Pauli, Verzweiflung bei Borussia Dortmund.

Auch BVB-Berater Matthias Sammer konnte es nicht glauben. Die TV-Kameras fingen ihn auf der Tribüne ein. Sammer gestikulierte wild, redete lautstark auf den neben ihm sitzenden Geschäftsführer Lars Ricken ein. Offenbar machte der Ex-Spieler und -Trainer seinem Frust über das unnötige Gegentor Luft.

Keine Beruhigung trotz VAR

Kurze Zeit später war klar: alle Aufregung umsonst. Der Videoassistent griff ein und nahm den Treffer wegen einer Millimeter-Abseitsstellung zurück. Für Beruhigung sorgte das auf der Chef-Tribüne allerdings nicht.

Als der BVB einige Minuten später eine Flanke nicht an den Mann brachte, war Sammer erneut in erzürnten Monolog zu sehen. Mit seinen Händen malte er in die Luft, wie der Spielzug aus seiner Sicht hätte enden müssen. Da konnte selbst Ricken nur noch grinsen.

Kurz darauf gab es dann aber doch noch Grund zu jubeln. Ramy Bensebaini köpfte Borussia Dortmund gegen St. Pauli in Front. Glücklich gingen Spieler und Trainer zwar nicht in die Kabine, doch der Puls dürfte bei ihnen – wie auch bei Matthias Sammer – etwas niedriger gewesen sein.