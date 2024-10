BVB – FC St. Pauli: Chaos vorprogrammiert! Fans brauchen starke Nerven

Die Länderspielpause ist vorbei, die Bundesliga steht wieder vor der Tür. Zum Auftakt des 7. Spieltages empfängt Borussia Dortmund den Bundesliga-Aufsteiger aus Hamburg. Wie gewohnt werden beim BVB – FC St. Pauli 80.000 Fans im Westfalenstadion sein – bei ihnen wird vor und nach dem Spiel Geduld gefragt sein.

Schon vor der Partie BVB – FC St. Pauli hat der Revierklub vor einem möglichen Verkehrschaos gewarnt. Wie so häufig wird auch in der Westfalenhalle nebenan eine große Veranstaltung stattfinden, dazu wird auch die An- und Abreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln wohl nicht ganz einfach.

BVB – FC St. Pauli: Chaos am Stadion ist unvermeidbar

Fußball auf der einen Seite, das große Schlagerfest auf der anderen. Während der BVB am Freitagabend (18. Oktober) den FC St. Pauli empfängt, wird fast parallel in der Westfalenhalle der „Schlagerboom“ stattfinden.

Zu dieser XXL-Schlagerparty werden über 10.000 Zuschauer erwartet. Am Freitagabend werden sich über 90.000 Menschen rund um das Stadion bewegen, das verspricht Chaos pur. Fans müssen laut BVB damit rechnen, dass die meisten Parkplätze rund um das Stadion bereits weg sind, wenn sie anreisen. Der Einlass zum „Schlagerboom“ beginnt bereits um 17.30 Uhr.

Der Verein empfiehlt allen Fans, die mit dem PKW anreisen, an der Universität zu parken und von dort mit dem Shuttlebus zum Stadion zu kommen. Für zwei Euro soll man dort parken und sowohl zum Stadion als auch nach dem Spiel vom Stadion weg kommen können.

Stadionanreise gestaltet sich schwierig

Ähnlich chaotisch könnte auch die An- und Abreise mit der Bahn werden. Aufgrund von Bauarbeiten seien einzelne Strecken komplett gesperrt – dies würde vor allem für die Abreise gelten. Schwarz-Gelb informiert alle Fans, die das Spiel BVB – FC St. Pauli besuchen über folgenden Sperrungen:

RB 53 (Dortmund – Schwerte – Iserlohn): Ausfall und Schienenersatzverkehr von Dortmund über Schwerte bis Iserlohn

RE 57 (Dortmund – Arnsberg – Winterberg/Brilon): u.a. Ausfall auf dem Streckenabschnitt von Dortmund bis Fröndenberg/Meschede (je nach Zeitraum) und Ersatz durch Schienenersatzverkehr

RB 59 (Dortmund – Soest): Ausfall und Schienenersatzverkehr zwischen Holzwickede und Unna (die Eurobahn fährt die Doppeltraktionen daher nur zwischen Dortmund und Holzwickede)

Sonderzug TRI nach Hamm: Wegen der Sperrung zwischen Holzwickede und Unna fährt der Sonderzug vom Bhf.-Signal Iduna Park über Dortmund Hbf. und Kamen nach Hamm (auch schon bei der Anreise., allerdings ohne Halt am Hbf.)

Dazu wird es auch eine Sperre der S4-Linie geben. Alle Stadionbesucher sollten sich also auf ein XXL-Verkehrschaos, volle Züge und lange Wartezeiten einstellen – starke Nerven sind gefragt.