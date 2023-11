BVB-Star Mats Hummels schäumt vor Wut – droht jetzt auch noch ein Ausfall?

Besser gewesen, trotzdem verloren – ärgerlich! Desolat gespielt, verdient verloren – noch viel ärgerlicher. Nach dem 1:2 in Stuttgart ist Borussia Dortmund einhelliger Meinung, dass die indiskutable Leistung nichts anderes als eine Niederlage verdient hat.

Nicht wenige sprachen beim BVB sogar von einem schmeichelhaften Ergebnis. So auch Mats Hummels. Für ihn lief das Auswärtsspiel besonders bescheiden, denn schon nach 28 Minuten musste er verletzt vom Feld. In bekannter Manier brachte der Abwehr-Star das Spiel auf den Punkt und sprach dabei allen Fans von Borussia Dortmund aus der Seele.

BVB-Star Hummels stinksauer

Alle Borussen erwischten in Stuttgart einen rabenschwarzen Tag. Nicht einmal der eigentlich konstant überragende Gregor Kobel, der trotz vieler starker Paraden mit zwei verursachten Elfmetern zur tragischen Figur wurde. Und auch nicht Mats Hummels, obwohl der nur 28 Minuten auf dem Platz stand.

Der BVB wirkte den Schwaben hoffnungslos unterlegen, die Abwehr ließ sich fast schon im Minutentakt überrollen. Chef Hummels war da keine Ausnahme – im Gegenteil. Immer wieder wurde er von Deniz Undav überrumpelt, musste den VfB-Stürmer ein ums andere Mal ziehen lassen, verlor Bälle und Zweikämpfe. Zur Krönung eines miserablen Tages war nach 28 Minuten Schluss, verletzt ging es frühzeitig vom Platz.

„Ein komplett besch****** Samstag“

Eine Mini-Entwarnung gab es schon kurz nach Abpfiff von Trainer Edin Terzic, der erklärte, dass der untere Rücken des Nationalspielers zugemacht habe und dies meist innerhalb einiger Tage wieder in den Griff zu kriegen sei. Ähnliche Worte wählte Mats Hummels bei Instagram. „Mein Rücken hat auch nicht gehalten, das kommt bei der Schlagzahl an Spielen leider immer mal wieder vor. Normalerweise dauert das 3-4 Tage, bis es wieder geht (hab ja durchaus Erfahrung damit) und dann sollte ich wieder fit sein“, schrieb er.

Von Erleichterung sind beim BVB deshalb aber alle weit entfernt. Auch Hummels selbst. Der schrieb sich in seiner Nachricht an die Fans den Frust von der Seele und sparte dabei nicht mit deftigen Ansagen. „Ein komplett besch****** Samstag, der VfB war von der ersten Minute an die klar bessere Mannschaft und hat verdient gewonnen“, ist zu lesen. Und obendrein: „Wir können froh sein, dass das Ergebnis nicht deutlich höher ausgefallen ist.“

Das spiegelt nicht nur die Meinung, sondern auch die Gefühlslage aller BVB-Fans ziemlich gut wider. Wegen der Länderspielpause muss Borussia Dortmund nun auch noch zwei Wochen warten, bis man Wiedergutmachung betreiben kann.