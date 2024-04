Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Hoeneß verkündet bittere Nachrichten – BVB hört ganz genau hin

Der kommende Spieltag könnte für Borussia Dortmund einmal mehr richtungsweisend werden. Im Topspiel gegen den VfB Stuttgart geht es für den BVB um nichts weniger als die Festigung von Tabellenplatz vier. VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hat derweil mit Personalsorgen zu kämpfen.

Auf der Spieltags-Pressekonferenz des VfB Stuttgart verkündete Hoeneß eine ganze Reihe von Ausfällen. Insgesamt fehlen den Stuttgartern definitiv fünf Spieler, darunter der ehemalige Dortmunder Dan-Axel Zagadou, der mit einer Kreuzbandverletzung die restliche Saison ausfällt. Ebenfalls nicht dabei sind Anthony Rouault, Nikolas Nartey, Roberto Massimo und Waldemar Anton.

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Ausfall von Anton wiegt schwer

Insbesondere der Ausfall von Waldemar Anton fällt bei den Cannstattern ins Gewicht. Anton hatte gegen Heidenheim seine fünfte Gelbe Karte gesehen, ist zudem angeschlagen. Der Kapitän ist eines der prägenden Gesichter der erfolgreichen Saison der Stuttgarter. Vor kurzem debütierte er sogar in der Nationalmannschaft.

In der Innenverteidigung wird es beim VfB Stuttgart nun eng. Antons Vertreter Anthony Rouault fällt für das Spiel beim BVB ebenfalls aus. Neben dem gesetzten Hiroki Ito wäre Leonidas Stergiou der nominell einzig übriggebliebene Innenverteidiger. Jedoch schloss Hoeneß andere Möglichkeiten nicht aus, wollte sich aber nicht in die Karten schauen lassen: „Lasst euch überraschen“, sagte er den versammelten Reportern auf der Spieltags-Pressekonferenz.

Einsatz von Silas ebenfalls fraglich

Auch der Einsatz von Silas Katompa Mvumpa (kurz Silas) steht noch in den Sternen. Der Flügelspieler meldete sich am heutigen Freitag (5. April) krank, wurde laut Hoeneß von den Ärzten nach Hause geschickt. „Morgen wissen wir mehr, ob es reicht“, so der VfB-Trainer.

Der ehemalige Dortmunder Pascal Stenzel ist dagegen trotz Mittelhandbruch eine Option: „Er hat mit einer Schiene trainiert. Da sind wir optimistisch, dass es klappt“, so Hoeneß. Jedoch dürfte es für ihn erneut nur für einen Platz auf der Bank reichen. Zuletzt erhielt Joshua Vagnoman den Vorzug.