Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Dämliche Aktion hat Folgen – herbe Schwächung vor direktem Duell

Plötzlich hat der BVB die Champions League wieder vor Augen. Sieg gegen die Bayern, Leipzig und Stuttgart patzen. Nun folgt mit Borussia Dortmund – VfB Stuttgart das erste von zwei direkten Duellen um die Königsklasse.

Vor Borussia Dortmund – VfB Stuttgart muss ein Team jedoch eine empfindliche Schwächung hinnehmen. Den Gästen fehlt ein Schlüsselspieler und dessen Ersatz. Der Grund für den Ausfall ist allerdings so nötig wie ein Kropf…

Borussia Dortmund – VfB Stuttgart: Wichtiger Star fehlt

Die Schwaben spielen eine märchenhafte Saison. Doch noch ist die Belohnung nicht in trockenen Tüchern. Nach dem 3:3 gegen Heidenheim hängen BVB und Leipzig dem VfB wieder im Nacken. Und am kommenden Samstag steht das direkte Duell zwischen Dortmund und Stuttgart an.

Das findet allerdings ohne einen wichtigen VfB-Star statt. Waldemar Anton ist nicht nur Kapitän und Abwehrchef der Stuttgarter. Er ist auch in Dortmund gesperrt. Ein herber Verlust für das Team von Trainer Sebastian Hoeneß. Zumal auch dessen Backups nicht zur Verfügung steht. Ex-Borusse Dan Axel Zagadou laboriert an einem Kreuzbandriss, wird diese Saison nicht mehr spielen. Und Anthony Rouault fehlt mit einem Kieferbruch.

Gelbsperre für VfB-Kapitän Anton

Besonders ärgern dürfte sich Hoeneß über den Grund der Anton-Sperre. 93 Minuten waren am Sonntag bereits gespielt, als sich der Innenverteidiger zu einer dämlichen Aktion hinreißen ließ. Wegen eines aus seiner Sicht falsch gepfiffenen Einwurfs regte er sich tierisch über den Schiedsrichter auf, machte so lange eindeutige Gesten in Richtung von Felix Zwayer, bis der die Gelbe Karte zückte. Wegen Meckerns gab es die fünfte Verwarnung der Saison – und damit ein Spiel Sperre.

Diese Sperre muss Waldemar Anton nun ausgerechnet bei Borussia Dortmund – VfB Stuttgart absitzen. Dem Spiel, in dem erstmals seit Ewigkeiten der dritte Tabellenplatz verloren gehen könnte. Eine herbe Schwächung, auch mit Blick auf den Champions-League-Traum. Einzige positionsgetreue Alternative, die dem VfB-Trainer in Dortmund bleibt, ist St.-Gallen-Leihgabe Leonidas Stergiou, der in dieser Saison bislang maue 147 Minuten gesammelt hat.