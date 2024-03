Borussia Dortmund erwischt Sahne-Start in die Hammer-Wochen – wird DAS zum entscheidenden Vorteil?

Mit dem Sieg in München hat Borussia Dortmund die heiße Phase der Saison eingeläutet. Es wartet der Hammer-April auf den BVB: Erst Stuttgart, dann Gladbach, Leverkusen und Leipzig – und in der Champions League steht zwischendurch noch das Viertelfinale gegen Atlético Madrid an.

Der Auftakt in die Hammer-Wochen ist Borussia Dortmund schon mal geglückt. Dabei könnte ausgerechnet ein bitterer Rückschlag zu einem entscheidenden Vorteil werden – die bittere Nicht-Nominierung vieler BVB-Stars.

Borussia Dortmund: Wird die DFB-Klatsche zum Vorteil?

Nur Niclas Füllkrug wurde von Bundestrainer Julian Nagelsmann zur Nationalmannschaft eingeladen. Mats Hummels, Nico Schlotterbeck und viele weitere BVB-Stars verbrachten die Länderspielpause daheim in Dortmund. Persönlich war dies sicherlich ein Rückschlag, denn damit sanken die EM-Chancen drastisch. Für Borussia Dortmund könnte dies noch Gold wert sein, denn so blieben zwei Wochen Zeit, um sich auf die entscheidenden Spiele vorzubereiten.

„Ja, wir konnten in der letzten Woche intensiver trainieren. Wir hatten viele Einheiten in der größeren Gruppe. Es war ein wenig ungewohnt für uns, dass so viele Nationalspieler da waren, aber wir haben die Zeit gut genutzt und das hat man auch gesehen“, bestätigte auch Sportdirektor Sebastian Kehl.

Gegen den FC Bayern München war der BVB von Beginn an da, wirkte viel wacher und einfach galliger. Die Bayern hingegen wirkten lethargisch, ja fast lustlos. Völlig verdient gewann Dortmund so in München – und das zum allerersten Mal seit zehn Jahren.

BVB bestens gerüstet für Hammer-Wochen

Borussia Dortmund scheint auch dank der ungewohnten Länderspielpause bestens gerüstet für die anstehenden Aufgaben. Für den BVB ist das ein Vorteil, denn es steht einiges auf dem Spiel. In der Bundesliga kämpft man um die Champions-League-Quali und in der Champions League geht’s um den Halbfinal-Einzug.

Auch wenn Meistertitel und DFB-Pokal schon längst Geschichte sind, steckt noch einiges drin in dieser Saison. Dank des Sieges in München geht der BVB die heiße Phase auch noch mit der Extraportion Selbstvertrauen an.