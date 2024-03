BVB-Stars lassen keine Zweifel – kommt Nagelsmann jetzt ins Grübeln?

Der Sieg gegen den FC Bayern München ist für Borussia Dortmund nicht nur im Hinblick auf die Qualifikation zur Champions League wichtig – es ist auch ein Statement an Bundestrainer Julian Nagelsmann.

Mit Niclas Füllkrug wurde nur ein einziger BVB-Star für die deutsche Nationalmannschaft nominiert. Das wollten Mats Hummels und Co. offenbar nicht auf sich sitzen lassen und zeigten gegen den FC Bayern München einen bärenstarken Auftritt. Bundestrainer Nagelsmann dürfte das auch nicht entgangen sein.

BVB: Hummels und Co. mit Ansage an Nagelsmann

An Mats Hummels und Nico Schlotterbeck war am Samstagabend (30. März) im Topspiel gegen den FC Bayern München kein Vorbeikommen. Das Innenverteidiger-Duo des BVB lieferte eine blitzsaubere Leistung ab. Sie waren der Garant für den ersten Dortmunder Sieg in München seit 2014.

„Beide haben das heute herausragend gut gemacht. Im Zusammenspiel, im Verteidigen, im Rausschieben. Das war heute sehr, sehr hohes Niveau, was die beiden gespielt haben“, lobte Sportdirektor Sebastian Kehl das Duo.

Kehl: „Sie wollten ein Statement für den Bundestrainer setzen“

Und Kehl machte keinen Hehl daraus, dass dies auch ein Zeichen in Richtung Nagelsmann sei. Es zeige, dass sie ambitioniert seien und noch ein wenig was vorhaben dieses Jahr. Im Klartext: Sie wollen zur EM 2024! „Sie wollten ein Statement für den Bundestrainer setzen und das haben sie heute getan“, stellt der BVB-Sportdirektor klar.

Die Plätze in der Nationalmannschaft sind rar gesät. Mit Jonathan Tah und Antonio Rüdiger scheint Nagelsmann sein favorisiertes Innenverteidiger-Pärchen schon gefunden zu haben. Doch der Auftritt von Hummels und Schlotterbeck dürfte ihn ins Grübeln kommen lassen.

Schließlich forderte der Bundestrainer zuletzt deutlich eine Leistungssteigerung der nicht-nominierten Spieler – und diese haben Hummels und Schlotterbeck nun gezeigt. Mit weiteren starken Auftritten könnten sie den Bundestrainer bis Ende Mai möglicherweise doch noch umstimmen und auf den EM-Zug mit aufspringen.