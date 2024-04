Borussia Dortmund: Alles klar! BVB vor großer Verkündung

Schon länger deutet sich die Rückkehr von Sven Mislintat zu Borussia Dortmund an. Nun ist alles klar – in Kürze wird der BVB den Deal unter Dach und Fach bringen.

Nur noch Kleinigkeiten, so heißt es übereinstimmend in Berichten, fehlen für die Unterschrift des Ur-Dortmunders bei „seinem“ Verein. Bei Borussia Dortmund ist es der Startschuss für einen größeren Umbruch.

Borussia Dortmund: Alles klar mit Sven Mislintat

Erst löste er seinen Vertrag in Amsterdam auf, dann zog er zurück in sein Haus in Dortmund – jetzt steht tatsächlich die Rückkehr von Sven Mislintat bevor. Übereinstimmend berichten „Kicker“ und „Ruhr Nachrichten“, dass alle wesentlichen Details geklärt sind und bereits zeitnah die Unterschrift erfolgen soll. Womöglich gar schon in der Woche nach Ostern.

++ Borussia Dortmund: Fans kriegen Angst! Diese Signale sind alarmierend ++

Für Mislintat ist es eine Heimkehr. In Dortmund geboren, arbeitete er sich vom Spielanalysten zum Chefscout und Fußball-Direktor hoch, bevor er sich wegen eines Krachs mit dem damaligen Trainer Thomas Tuchel für einen Abschied entschied. Über den FC Arsenal, den VfB Stuttgart und Ajax Amsterdam steht nun die Rückkehr zum BVB bevor.

BVB-Rückkehr steht unmittelbar bevor

Dort wird er als Kaderplaner sofort einsteigen, soll schon an den Planungen für die Saison 2024/25 beteiligt sein. Nicht nur in der Mannschaft bahnt sich ein Umbruch an. Hans-Joachim Watzke zieht sich aus dem operativen Geschäft zurück, wird womöglich vom (Noch-)Sportdirektor Sebastian Kehl ersetzt – und auch Edin Terzic ist als Trainer für die kommende Saison noch nicht in Stein gemeißelt.

Mehr aktuelle Nachrichten:

Ein großer personeller Umbruch in und um die Mannschaft – Sven Mislintat wird der Startschuss sein. Das „Diamantenauge“, das Borussia Dortmund unzählige Top-Transfers beschert hat, ist bald zurück bei seinen Wurzeln.