Endlich ist es soweit. Der BVB steht erstmals seit 2017 wieder im DFB-Pokal-Finale. Gegen RB Leipzig darf Borussia Dortmund zum zehnten Mal im Endspiel um den DFB-Pokal ran.

Und doch ist in diesem Jahr alles anders. Grund ist weiterhin die andauernde Corona-Pandemie. Während in Berlin der BVB alles daran setzt den Pokal nach Hause zu bringen, müssen Fans in Dortmund bleiben. Die Stadt stellt deshalb klar, was am Donnerstagabend überhaupt nicht geht.

BVB im Pokalfinale - Stadt stellt klar: DAS ist verboten!

In der Ruhrgebietsstadt sinkt die Inzidenz. Mittlerweile liegt diese beständig unter 165. Erste Lockerungen (Wechselunterricht startet) stehen bevor. Doch diese betreffen nicht den Donnerstagabend. Wie Oberbürgermeister Thomas Westphal am Dienstag in einer Pressekonferenz erklärte, gelten auch bei einem möglichen Sieg des BVB die Ausgangsbeschränkungen in Dortmund.

„Wir alle wünschen uns nichts mehr, als den Sieg unseres BVB im kommenden Pokalfinale, aber bitte denkt daran: Wenn der BVB das DFB-Pokalfinale gewinnen sollte, sind wir alle dringend dazu aufgerufen, nach dem Schlusspfiff zu Hause zu bleiben.“

Der BVB will auch am Donnerstagabend in Berlin jubeln. So wie hier am vergangenen Wochenende. Damals gewann Schwarzgelb gegen RB Leipzig mit 3:2. Foto: Imago Images

Grund ist die Ausgangssperre, die weiterhin zwischen 22 und 5 Uhr gilt. Der Abpfiff der Begegnung Dortmund gegen Leipzig wird nicht vor 22.20 Uhr ertönen. Auch Autokorsos sind verboten. Selbstverständlich kontrolliere die Dortmunder Polizei auch am Pokalspiel-Abend die Einhaltung.

Selbstverständlich appelliert auch der BVB an alle Fans. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erklärte bereits in der vergangenen Woche: „Gemeinsam haben wir in den vergangenen 14 Monaten alles dafür getan, um möglichst gut durch die Corona-Pandemie zu kommen. Unsere Mannschaft biegt in Berlin auf die Zielgerade der Saison ein, wir als Gesellschaft wiederum haben – hoffentlich – die letzten Meter der Pandemie-Bewältigung vor uns. Wenn es drauf ankommt, werden unsere Jungs auf dem Rasen des Olympiastadions alles riskieren – versprochen! Lasst uns aber am Finalabend auf keinen Fall ins gesundheitliche Risiko gehen. Die Mannschaft weiß, dass alle Fans in Dortmund hinter ihr stehen. Diesmal pandemiebedingt im eigenen Wohnzimmer – und hoffentlich schon im nächsten Jahr wieder auf dem Borsigplatz.“

Klub und Stadt geben gemeinsam die Richtung für Donnerstagabend vor: „Bleibt zu Hause! Entscheidend ist auffe Couch!“

