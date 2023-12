Ex-BVB-Star Odonkor vor neuer Herausforderung – heuert er HIER an?

Sehen wir David Odonkor schon bald wieder an der Seitenlinie? Der Ex-BVB-Star könnte seine Karriere als Trainer schon bald fortsetzen und in der Landesliga anheuern.

Odonkor ist aktuell bei Blau-Weiß Mintard im Gespräch. DER WESTEN kann entsprechende Berichte von „Reviersport“ über Verhandlungen zwischen dem Ex-BVB-Star und dem Landesligisten bestätigen.

Ex-BVB-Star David Odonkor verhandelt mit Mintard

Nach Informationen dieser Redaktion befindet sich David Odonkor aktuell in Gesprächen mit Blau-Weiß Mintard. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen, soll aber in naher Zukunft getroffen werden.

Odonkor ist in der Jugend von Borussia Dortmund groß geworden und schaffte dort den Sprung zu den Profis. 90-mal stand er für den BVB auf dem Platz, erzielte dabei drei Tore und bereitete zehn weitere Treffer vor. 2002 wurde er mit Borussia Dortmund Deutscher Meister.

+++ Borussia Dortmund: Brisantes Wiedersehen – diese Serie sollte Warnung genug sein +++

Im Jahr 2006 trennten sich schließlich die Wege. Odonkor wechselte nach Spanien zu Betis Sevilla. Nach Stationen bei Alemannia Aachen und Goverla Uzhgorod (Ukraine) beendete er 2013 seine Profi-Karriere. Zuletzt kickte er noch im Amateurfußball bei TuS Bövinghausen und SC Düsseldorf-West II.

Seine Trainerkarriere begann Odonkor als Co-Trainer beim SC Verl. Anschließend arbeitet er unter anderem für den SC Herford, TuS Dornberg, Bad Pyrmont und Eskisehirspor (Türkei). Seit dem 30. Oktober 2019 war er nicht mehr als Trainer aktiv. Das soll sich jetzt wieder ändern.

Odonkor will als Trainer durchstarten

„Ich suche einen Job als Cheftrainer. Aber ich höre mir auch alles als möglicher Co-Trainer an. Ich bin da für viele Dinge offen. Wichtig ist mir, dass der Verein weiß, was er will und dass da eine vernünftige Struktur vorherrscht. Aktuell befinde ich mich auch mit zwei Klubs in Gesprächen. Vielleicht ergibt sich da etwas. Ich bin auf jeden Fall in alle Richtungen und für alle Gespräche offen“, sagte er im Oktober gegenüber „Reviersport“.

Das könnte dich auch interessieren:

Möglicherweise sehen wir Odonkor bald in der Landesliga bei Blau-Weiß Mintard an der Seitenlinie. Seit Guido Contrino Mitte September 2023 entlassen wurde, hat Daniel Molitor übernommen. Er ist bei dem Landesligisten allerdings nur Interimslösung, im neuen Jahr soll ein neuer Coach übernehmen – vielleicht ja sogar Ex-BVB-Star David Odonkor.