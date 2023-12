Borussia Dortmund: Brisantes Wiedersehen – diese Serie sollte Warnung genug sein

Während Borussia Dortmund in der Bundesliga so seine Schwierigkeiten hat, läuft in der Champions League alles voll nach Plan. In der Todesgruppe mit Paris Saint-Germain, Newcastle United und AC Mailand setzte sich der BVB als Gruppenerster durch.

Im Achtelfinale der Champions League wartet nun PSV Eindhoven. Für Borussia Dortmund gibt es damit ein brisantes Wiedersehen. Bei den Niederländern steht Ex-BVB-Trainer Peter Bosz an der Seitenlinie.

Borussia Dortmund: Wiedersehen mit Peter Bosz

Der Gegner für das Achtelfinale der Champions League steht seit Montag (18. Dezember) fest. Im Februar trifft Borussia Dortmund auf PSV Eindhoven. Der niederländische Vizemeister setzte sich in einer Gruppe mit Arsenal, dem RC Lens und dem FC Sevilla als Gruppenzweiter durch.

Für Borussia Dortmund gibt es damit ein Wiedersehen mit Ex-Trainer Peter Bosz. Der Niederländer folgte 2017 auf Thomas Tuchel, musste aber nach nur 24 Spielen schon wieder seinen Hut nehmen. Grund dafür war eine dramatische Negativ-Serie.

Dabei hatte für Bosz beim BVB alles noch so gut begonnen. Aus den ersten sieben Bundesliga-Spielen holte der BVB sechs Siege und ein Remis, stand an der Tabellenspitze. Doch dann folgte der bittere Absturz. Von Oktober bis Mitte Dezember konnte Dortmund nur ein einziges Mal gewinnen – und das im Pokal gegen Magdeburg.

Trauriger Höhepunkt der Bosz-Misere war das Derby gegen den FC Schalke 04. Damals gab der BVB eine 4:0-Pausenführung noch aus der Hand. Nach der 1:2-Pleite gegen Werder Bremen am 15. Spieltag war für Bosz dann endgültig Schluss.

Bosz und Eindhoven legen unglaubliche Serie hin

Nach mäßigem Erfolg bei Bayer Leverkusen und Olympique Lyon führte sein Weg im Sommer zurück in seine Heimat. In den Niederlanden hat Bosz PSV Eindhoven übernommen – und das mit durchschlagendem Erfolg. Unter Bosz verlor Eindhoven nur ein einziges Spiel (0:4 gegen Arsenal in der Champions League).

In der Eredivisie steht die Bosz-Elf nach 16 Spieltagen mit zehn Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze. Dabei gewann Eindhoven tatsächlich jedes einzelne Spiel und steuert damit geradewegs auf den ersten Meistertitel seit sechs Jahren zu.

In der Champions League wartet auf Bosz und die PSV Eindhoven jetzt das Duell mit Borussia Dortmund. Nur zu gerne würde der 60-Jährige seinem Ex-Klub dort wohl ein Bein stellen. „Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit unserem ehemaligen Trainer Peter Bosz, gehen sehr optimistisch und voller Selbstbewusstsein in diese Partien. Unser klares Ziel ist es, zum ersten Mal seit 2020/21 wieder ins Viertelfinale einzuziehen“, sagt Sportdirektor Sebastian Kehl. Ein Selbstläufer wird es mit Sicherheit nicht.