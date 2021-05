Borussia Dortmund: Diese Ansage der Konkurrenz geht jetzt nach hinten los! „Ihr habt versagt“

Das Spiel von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen am 34. Spieltag hatte keine große sportliche Relevanz mehr. Denn die erneute direkte Qualifikation zur Champions League hatte der BVB schon am vergangenen Spieltag gegen den 1. FSV Mainz 05 eingetütet.

Vor einigen Wochen sah das allerdings noch anders aus. Und das verleitete einen Konkurrenten von Borussia Dortmund zu einer Ansage, die jetzt nach hinten los geht.

Borussia Dortmund: Konkurrent teilte gegen den BVB aus

Anlässlich des „Star Wars Day“ am 4. Mai teilte der VfL Wolfsburg auf Twitter zwei Fotos des Imperators. Darauf stand „May the 4th be with you, we take the 3rd“.

Mit dem Sieg gegen Bayer Leverkusen hat Borussia Dortmund das sechste Spiel in Folge gewonnen – und Rang 3 gesichert. Foto: IMAGO / Poolfoto

Dazu der Kommentar: „Wir freuen uns auf ein spannendes Rennen um den Lucky Shot“. Zu diesem Zeitpunkt standen die Wölfe auf dem dritten Tabellenplatz, während sich Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund um Rang 4 stritten.

+++ Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Emotionales Saisonende! BVB siegt und sichert Rang drei +++

Auch Jörg Schmadtke, Geschäftsführer des VW-Klubs, ließ sich bei Sky zu der Aussage hinreißen: „Wenn ich das Restprogramm der Dortmunder und unseres anschaue, wage ich zu bezweifeln, dass sie die zwei Punkte aufholen.“

Borussia Dortmund revanchiert sich

Wie schnell es in der Bundesliga gehen kann, dürfte Schmadtke und dem VfL Wolfsburg nach dem 34. Spieltag klar sein. Denn der BVB steht in der Abschlusstabelle mit 64 Punkten auf Rang 3, während die Wölfe einen Platz dahinterliegen.

Die Retourkutsche ließ also nicht lange auf sich warten. „Wir wagen mal zu bezweifeln, dass sie die zwei, ääh, drei Punkte noch aufholen“, schreiben die Schwarz-Gelben auf Twitter und teilen dazu ein Foto, wie Mats Hummels bei Google nach der Bundesliga-Tabelle sucht.

Wir wagen mal zu bezweifeln, dass sie die zwei ääh drei Punkte noch aufholen. 🙂 https://t.co/AUYUKoFCUT pic.twitter.com/DeujpcKPqV — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 22, 2021

In einem anschließenden Beitrag ist eine Szene aus „Star Wars“ zu sehen, in dem Luke Skywalker vor dem Imperator steht. „Ich werde nie zur dunklen Seite gehören! Ihr habt versagt, Hoheit“, zitiert der BVB aus dem Film „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“.

"Ich werde nie zur dunklen Seite gehören! Ihr habt versagt, Hoheit." pic.twitter.com/hE2UbAYVeJ — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 22, 2021

Schadenfreude bei Fans von Borussia Dortmund

Die Schadenfreunde bei den Fans von Borussia Dortmund ist entsprechend groß. „Von 11 Punkte Vorsprung nach dem 27. Spieltag sind am Ende 3 Punkte Rückstand übrig geblieben. Hochmut kommt halt vor dem Fall“, schriebt zum Beispiel einer. „Das hat gesessen. Karma vergisst eben nicht, wer hoch fliegt, wird tief fallen“, ein anderer.

Mehr Reaktionen aus den Kommentaren:

„Hahahaha. Liebe euch!“

„Shots fired.“

„Und hops.“

„Sorry, Herr Schmadtke, abgerechnet wird am Schluss.“

Vom VfL Wolfsburg heißt es dazu nur kleinlaut: „Was interessiert uns unser Posting von gestern.“ Mehr gibt es dazu wohl auch nicht mehr zu sagen. (mk)