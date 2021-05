Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Riesige Choreo! So emotional wird Piszczek verabschiedet

Dortmund. Saisonfinale! Auch ohne die ganz große sportliche Relevanz sind bei Dortmund gegen Leverkusen Emotionen garantiert!

Trotz Pokalsieg und CL-Qualifikation hat Borussia Dortmund gegen Leverkusen noch Ziele: Der Lauf von sechs Siegen in Folge soll fortgesetzt werden, im ersten Spiel der neuen Saison wäre es möglich, den Vereinsrekord einzustellen.

Nach der Qualifikation für die Champions League geht es für den BVB vor allem darum einen erfolgreichen Saisonabschluss zu erreichen.

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen: Große Abschiedsfeier! Schlägt Terzic seinen Kumpel Wolf?

Wie sich der BVB gegen Leverkusen schlägt, erfährst du bei uns im Live-Ticker. Hier bist du schon vor dem Anpfiff immer auf dem Laufenden.

+++ Live-Ticker aktualisieren +++

Borussia Dortmund – Bayer Leverkusen 0:0 (-:-)

Tore:

----------------------------------

Bestätigte Aufstellungen:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Can, Schulz - Dahoud, Delaney - Reinier, Reus, Brandt - Haaland

Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Dragovic, Wendell - Demirbay, Aranguiz - Bellarabi, Wirtz, D. Gray - Paulinho

----------------------------------

Anpfiff: Los geht's. Der Ball rollt im Signal Iduna Park. Der BVB läuft in den neuen Trikots auf.

15.23 Uhr: Jetzt gab es auch auf dem Feld die Abschiedszeremonie für Lukasz Piszczek.

🙌 Du hast wichtige Spiele entschieden, Du hast auch Spiele verloren, und Du hast Titel mit Deinem BVB gesammelt.



Wir durften gemeinsam feiern.

Jetzt ist es Zeit, Dich zu feiern. pic.twitter.com/MNt9jarz7F — POKALSIEGER 2021 (@BVB) May 22, 2021

15.03 Uhr: Der heutige Tag steht ganz im Zeichen des Abschieds. Zu Ehren von Lukasz Piszczek hat Borussia Dortmund die Südtribüne geschmückt. Neben zahlreichen Bannern ist ein großes Trikot von Piszczek zu sehen. Zudem trägt er heute nochmal die Kapitänsbinde.

14.34 Uhr: Die Aufstellung der Gäste:

Leverkusen: Hradecky - Tah, S. Bender, Dragovic, Wendell - Demirbay, Aranguiz - Bellarabi, Wirtz, D. Gray - Paulinho

14.34 Uhr: So läuft der BVB auf:

Dortmund: Bürki - Piszczek, Akanji, Can, Schulz - Dahoud, Delaney - Reinier, Reus, Brandt - Haaland

13.12 Uhr: Zorc kann das überhaupt nicht nachvollziehen: „Dass einer der angesehensten Schiedsrichter Deutschlands gegen den Widerstand der breiten Masse nur deshalb in den Zwangsruhestand geschickt wird, weil sein Alter irgendwann um Mitternacht von 47 auf 48 schaltet, halte ich für wenig professionell. Eigentlich ist es ein Witz“, erklärte Zorc.

11.56 Uhr: Schiedsrichter der heutigen Partie ist Manuel Gräfe. Für ihn ist es sein letzter Auftritt, er hat die Altersgrenze der DFB-Schiedsrichter erreicht.

Samstag, 10.33 Uhr: Matchday! Einen wunderschönen guten Morgen. Borussia Dortmund trifft heute am letzten Bundesliga-Spieltag auf Bayer Leverkusen. Die Champions League ist bereits sicher, doch die BVB-Stars wollen Lukasz Piszczek mit Sicherheit mit einem Sieg verabschieden.

21.02 Uhr: Terzic berichtete: „Es war eine unglaubliche Woche. Dass es noch ein bisschen Zeit braucht, um alles zu begreifen, ist klar. Es war eine super Stimmung. Man hat gesehen, wie froh und glücklich alle waren, dass wir das gemeinsam geschafft haben.“

18.11 Uhr: Ein kleines Ziel hat Edin Terzic dann aber doch noch: „Wir wollen auf Sieg spielen und die Saison auf Platz drei beenden“, so der BVB-Trainer. Zusätzlich verfolgt er ein persönliches Ziel: „Ich habe richtig Lust, gegen Hannes am Samstag zu gewinnen.“

13.26 Uhr: Eigentlich beantwortet Edin Terzic nie Fragen zur Aufstellung im nächsten Spiel. Doch dieses Mal lässt er sich in die Karten schauen. Vor dem Saisonfinale gegen Leverkusen verrät der BVB-Trainer: Lukasz Piszczek wird in der Startelf stehen. In Mainz fehlte er noch aufgrund von Muskelproblemen. Jetzt gibt Terzic zu, dass das auch eine Vorsichtsmaßnahme war, um das Abschiedsspiel im heimischen Stadion auf keinen Fall zu gefährden.

11.55 Uhr: Außerdem ist es auch das vorerst letzte Bundesligaspiel für beide Cheftrainer. Edin Terzic wird Stand jetzt in seine Rolle als Co-Trainer zurückkehren. Hannes Wolf, ebenfalls eine BVB-Vergangenheit, kehrt zum DFB zurück, wo er Juniorentrainer ist. Beide verbindet eine dicke Freundschaft.

11.52 Uhr: Umso trauriger ist es, dass keine Fans im Stadion dabei sein werden, um die Spieler zu würdigen.

11.50 Uhr: Auf beiden Seiten geht es darum, verdiente Spieler zu verabschieden. Vier Kicker werden ihre Karriere beenden. Beim BVB werden das die beiden Publikumslieblinge Łukasz Piszczek und Marcel Schmelzer sein, bei Bayer die Bender-Zwillinge. Sven Bender ist in Dortmund ebenfalls kein Unbekannter. Von 2009 bis 2017 spielte „Manni“, wie er liebevoll genannt wird in Schwarzgelb. Unter Jürgen Klopp war er fester Bestandteil bei beiden Meisterschaften und dem Pokalsieg 2012.

----------------------------------

Mehr aktuelle BVB-News:

Jadon Sancho: Topklub macht ernst! Ausgerechnet ER könnte dem BVB seinen Star wegschnappen

Erling Haaland: Eindeutiges Signal! DAS dürfte jedem BVB-Fan gefallen

Borussia Dortmund: Wildert der BVB bei der Bundesligakonkurrenz? ER wird gehandelt

----------------------------------

11.44 Uhr: Für beide Teams geht es also darum die Saison erfolgreich zu beenden.

11.36 Uhr: Nach dem Sieg bei Mainz 05 steht die Qualifikation für die Champions League endgültig fest. Auch Bayer 04 ist sicher in der Europa League.

----------------------------------

Spielinformationen:

Anpfiff: Samstag, 15.30 Uhr

Spielort: Signal Iduna Park (Dortmund)

Hinspiel: 2:1 für Leverkusen

----------------------------------

Freitag, 21. Mai 2021: Hallo und herzlich Willkommen zum letzten Spieltag der Saison. Borussia Dortmund empfängt Bayer Leverkusen.